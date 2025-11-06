Hijo del Santo dice adiós al público de Berlín

Desde el magnífico escenario del Tempodrom en Berlín, Alemania, Hijo del Santo cerró su gira de despedida en Europa.

► Hijo del Santo tuvo gran despedida en Berlín

Este año marca el fin de una era ya que una de las estrellas más famosas de la lucha libre mexicana, El Hijo del Santo, se retirará del ring. La última función de la gira de despedida europea tuvo lugar en Berlín, Alemania, y fue la última oportunidad de ver a la leyenda de la máscara plateada en vivo en Europa.

El espectáculo coincidió con el Día de Muertos, una de las festividades más importantes de México. El Tempodrom se transformó en un colorido escenario que celebró la vibrante cultura y las tradiciones mexicanas, con emocionantes combates a cargo de los grandes luchadores .

El evento marcó un hito ya que fue el show independiente con mayor asistencia en Europa en este fin de semana; además la función fue parte de una gira de adiós que culminará en México el 13 de diciembre en el Palacio de los Deportes con una última batalla en la Ciudad de México

Los resultados completos son:

Todo X El Todo «La Ultima Batalla Hijo Del Santo», 02.11.2025

Tempodrom, Berlín, Alemania

Asistencia: 2900 Espectadores

1. Julissa venció a Ludark Shaitan

2. Orlando Silva y Tengkwa vencieron a Belthazar y Sorani.

3. Redimido y Tigre Blanco vencieron a Bobby Lee Jr. y Puma King.

4. Ciclón Ramírez Jr., El Hijo del Santo y Santo Jr. vencieron a El Hijo de LA Park, El Hijo del Fishman y El Texano Jr.