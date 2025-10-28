Hijo del Santo anuncia su última lucha de su carrera

El legendario luchador Hijo del Santo anunció las fechas finales de su gira con OSCESA, que cerrará con una función especial el 13 de diciembre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, el mismo lugar donde su padre, El Santo, se retiró en 1982. Esta velada marcará el cierre definitivo de su carrera en la capital y será un homenaje a su legado familiar y a la afición mexicana.

En conferencia de prensa, el heredero de la leyenda de plata expresó su agradecimiento a los fanáticos y a su familia por el apoyo durante su trayectoria. El Hijo del Santo aseguró que continuará portando el nombre y la máscara del personaje hasta el final, prometiendo nunca quitarsela pese a su retiro.

Además, aseguró que Santo Jr. será el encargado de mantener el legado en el ring, aunque no dio más detalles.

Cartel de la última función del Hijo del Santo

Hijo del Santo, Alberto el Patrón, LA Park, Santo Jr. vs Dr. Wagner Jr., Texano Jr., Ángel Blanco Jr., Hijo de Fishman

Último Dragón vs Ciclón Ramírez Jr.

Puerquiza Extrema:

 

Las últimas fechas de la despedida del Hijo del Santo

  • 31 de octubre: York Hall, Londres
  • 1 de noviembre: York Hall, Londres
  • 2 de noviembre: Berlín, Alemania
  • 29 de noviembre: Domo Care, Monterrey (OSCESA)
  • 6 de diciembre: Plaza de Toros Nuevo Progreso, Guadalajara (OSCESA)
  • 7 de diciembre: Auditorio Nacional, Ciudad Juárez
  • 13 de diciembre: Palacio de los Deportes, Ciudad de México (OSCESA)

El 13 de diciembre será un evento histórico donde los aficionados podrán presenciar la última lucha del Hijo del Santo en la capital, cerrando una carrera que ha mantenido vivo el legado del ícono enmascarado más famoso de México.

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

