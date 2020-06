Esta noche se llevó a cabo la final del torneo para definir al nuevo Campeón de peso crucero NXT entre El Hijo del Fantasma contra Drake Maverick en el episodio televisivo de NXT. Lo que en teoría suponía un interinazgo, al parecer, debido a que Jordan Devlin se encuentra en el Reino Unido y no hay planes en el corto plazo para que regrese al continente americano, haría suponer que el monarca podría ser de tiempo completo, y así lo dice la gráfica promocional de dicho encuentro.

Y se llevó a cabo la gran final del torneo crucero en el evento estelar de la noche, donde la mayoría de personas, tanto en redes como los asistentes a Full Sail, esperaban una victoria dramática de Drake Maverick, quien fue liberado de su contrato en abril y habría abandonado WWE si hubiera perdido este encuentro; pero al final, luego de un buen encuentro entre ambos gladiadores, El Hijo del Fantasma logró salir triunfante y conquistar su primer oro con WWE luego de haber debutado hace apenas dos meses.

Así, El Hijo del Fantasma es el nuevo Campeón de peso crucero NXT y se suma a Ángel Garza como los representantes latinos que han tenido este título. Y así lo festeja el mexicano en su cuenta de Twitter:

Y así lo reseñamos en nuestra cobertura de esta noche en NXT:

Y los cruceros forman parte del estelar. No se menciona la palabra "Interino" en el cetro que está en juego en este momento.

Maverick busca la palanca al brazo, pero Hijo del Fantasma consigue una cuenta de uno en el forcejeo.

Ahora el enmascarado es quien toma el control de la contienda y logra otra cuenta de uno despúes de un Crucifix pin.

Finalmente, Maverick tiene turno para atacar y con un hurricanrana envía a El Hijo del Fantasma afuera del ring.

Maverick consigue un Rolling tumbleweed desde el borde del ring que impacta en el mexicano, y nos vamos al corte comercial.

Al volver, la acción sigue desarrollándose afuera del ring, y El Hijo del Fantasma consigue un sit down powerbomb sobre Maverick en el piso. Luego, lo devuelve al ring y logra una cuenta de dos.

El enmascarado es quien domina las acciones, mientras Maverick, quien ha estado quejándose, es víctima de una llave.

Hijo del Fantasma consigue otra cuenta de dos luego de un suplex. Maverick busca reaccionar, pero al lanzarse desde el esquinero, es víctima del Boston leg crab, pero no se rinde.

"I'm not gonna quit. I'm not gonna quit. I'm not gonna quit."#WWENXT @WWEMaverick @hijodelfantasma pic.twitter.com/gsekHwxSGX