Hijo del Dr. Wagner Jr. se suma a la gira NXT

Luego de varias apariciones como talento invitado durante la segunda mitad de 2026, el Hijo de Dr. Wagner Jr. se sumó a la gira de NXT por varias ciudades de Estados Unidos.

Justo en el fin de semana que se celebra el Royal Rumble 2026 la marca plateada y negro realizará varios shows en vivo del 29 al 31 de enero. Esta agenda prácticamente descarta su presencia en el Royal Rumble que se llevará a cabo el sábado 31 de enero en Arabia Saudita, dejando claro que su enfoque inmediato estará en consolidarse dentro del ecosistema de NXT.

La incorporación de Wagner refuerza la estrategia de WWE de nutrir su roster con talento internacional, particularmente de la lucha libre mexicana, y llega en un punto clave de su carrera, luego de haber sido Campeón Latinoamericano AAA y una de las figuras jóvenes con mayor proyección dentro de la empresa mexicana.

► Otro mexicano a la gira de NXT

De manera paralela, otro nombre que podría integrarse a esta misma gira es el de Santos Escobar. El luchador mexicano volvería a escena en los Estados Unidos tras su reciente aparición en un evento de AAA en la Ciudad de México, donde confrontó precisamente al Hijo del Dr. Wagner Jr., avivando una rivalidad que ahora podría trasladarse a territorio WWE.

No se ha confirmado que el Hijo del Dr. Wagner Jr. se una a NXT; sin embargo, es un paso importante y refleja el crecimiento del luchador mexicano.