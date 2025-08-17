Hijo del Dr. Wagner Jr. conquista el Campeonato Latinoamericano de AAA

La dinastía Wagner volvió a brillar en los cuadriláteros de la AAA. En una intensa y disputada batalla, el Hijo del Dr. Wagner Jr. se coronó como nuevo Campeón Latinoamericano, al derrotar a El Mesías en una lucha marcada por la dureza de los golpes, la intervención externa y el dramatismo propio de una final titular.

Desde el arranque, El Mesías impuso su estilo recio con base en patadas y castigos fuertes, manteniendo el control de gran parte del encuentro. Dorian Roldán lo acompañó hasta el ring, mientras que en primera fila, vestido de civil, el Dr. Wagner Jr. alentaba a su hijo y reclamaba las artimañas del monarca, incluso amagando con intervenir.

El combate fue creciendo en intensidad: El Mesías rompió la máscara del retador en busca de doblegarlo, mientras Wagner Jr. respondió con un codazo volador y un Dragon Screw que encendieron al público. Aunque El Mesías intentó finiquitar con un Spear, el orgullo wagneriano mantuvo en pie al joven heredero.

La tensión aumentó cuando Dorian distrajo al Hijo de Wagner, provocando la reacción de su padre, que ingresó al cuadrilátero para golpear al directivo. Esto desató la ira de El Mesías, quien se enfrasco en un intercambio verbal con el veterano, descuidando al rival. Ese error fue decisivo: Wagner Jr. lo sorprendió con un superplex desde lo alto y remató con su devastador Wagner Driver, asegurando la victoria y el campeonato.

Con este triunfo, el Hijo del Dr. Wagner Jr. no solo logra uno de los títulos más importantes de la AAA, sino que también consolida el legado familiar al lado de su padre, figura emblemática de la lucha libre mexicana.