El hijo de Kevin Owens ya mide dos metros: ¿Llegará a WWE?

Un hombre deja de crecer a los 21 años, y el hijo de Kevin Owens tiene 16 y mide dos metros de estatura. Es por ello que no sería de extrañar que entre al negocio de su padre y ojalá sea el próximo Vader y no el próximo Great Khali.

El hijo de Owens, Owen Steen, recibió este nombre por el luchador favorito de su padre: Owen Hart. Recordemos que el verdadero nombre del luchador es Kevin Steen, y antes de entrar a WWE usaba su nombre verdadero para luchar. Eligió Owens tanto por su hijo como por Owen Hart.

Volviendo a su hijo, a sus 16 años mide 2 metros y pesa 127 kilos.

Vamos a leer la entrevista que le da nombre al siguiente artículo.

► El hijo de Kevin Owens, con potencial para ser Superestrella WWE

En charla con Daily Mail Online, Owens fue cuestionado por la incursión de su retoño a los encordados.

«No tiene la pasión que yo tengo, no lo vive como yo lo hice. Yo de joven vivía y respiraba lucha libre las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Él no es así.

«Pero le gusta. Le gusta sentarse conmigo y ver luchas clásicas que elijo mostrarle. Siempre que viene a los eventos en vivo, obviamente aprecia todo.

«Él quiere intentarlo, quiere comenzar a entrenar. Yo no tengo prisa.

«Tiene 16 años. Yo empecé cuando tenía 14 y aunque estoy agradecido por toda la experiencia, probablemente fue demasiado temprano. Él puede tomarse su tiempo.

«Acaba de cumplir 16 años, mide 6 pies 7 pulgadas (2 metros), y pesa alrededor de 280 libras (127 kilos) y creo que todavía está creciendo. Creo que si él quiere, tiene las herramientas para tener una carrera bastante buena si así lo elige».

Aquí en la entrevista hicieron la comparación con Rey Mysterio y Dominik Mysterio, quienes fueron campeones de la división de parejas y luego tuvieron un mano a mano en WrestleMania.

Owens no pasa desapercibido la reciente historia.

«Veo a Rey y Dominick, muy desafortunado cómo ha resultado todo, con Dom convirtiéndose en el idiota que se ha convertido. Recuerdo ver a Rey y Dom en equipo, qué momento increíble.

«Luego recuerdo verlos luchando en WrestleMania, otro momento increíble. Si alguna vez pudiera hacer eso con mi hijo, sería genial.

«Pero, sobre todo, quiero que ame lo que hace para vivir. Si la lucha libre no es para él, ciertamente no voy a presionarlo hacia algo que no apreciará».