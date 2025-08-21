Hernandez: «Vencer a RDR podria llevarme a una pelea por el título»

Anthony Hernández está feliz de seguir derrotando a los contendientes de peso mediano de UFC hasta conseguir el cinturón.

Existía la creencia de que Hernández podría estar entre los candidatos para pelear contra el recién coronado campeón Khamzat Chimaev, especialmente si «El Lobo» lograba un rápido cambio para octubre después de quitarle el cinturón a Dricus Du Plessis en UFC 319.

Sin embargo, esa posibilidad se desvaneció apenas unos días después del evento del sábado, cuando la promoción anunció que Hernández (15-2 MMA, 9-2 UFC) encabezaría el UFC Fight Night 262 el 18 de octubre en Vancouver contra el también contendiente Reinier de Ridder (20-2 MMA, 4-0 UFC), quien también estaba presionando para tener la oportunidad.

«Estaba recibiendo un masaje y recibí la oferta. Me dijeron: ‘Creo que es una oferta que no quieres dejar pasar’. Y dije: ‘Vale, ejecútala. Firma el contrato’. Y aquí estamos. Si esto es lo que tengo que hacer, sigamos adelante. Como dije, si tengo que derribar a todos los cabrones hasta llegar a la cima, que así sea».

Hernández admite que tenía la esperanza de que la pelea contra Chimaev se materializara, pero no le preocupa. Le encanta pelear y subirse al octágono. Sin embargo, Hernández ya tiene la racha de victorias más larga de cualquier peso mediano en la historia de la UFC sin haber conseguido una oportunidad por el título, así que más peleas deberían cerrar el trato.

«Al final, no soy un programador. No soy Dana White. Yo no tomo las decisiones. Él dice: ‘Aquí tienes que estar’. Y yo digo: ‘Me apunto’. Si estoy sano, ahí estoy. Jamás le diré que no a nadie en esta maldita división. En ese momento pienso: «¿Qué demonios voy a hacer? Si la gente no me cree, que se jodan. Seguiremos enviando esa mierda hasta que todos estén de nuestro lado».

Queda por ver cómo se desarrollará la categoría de peso con Chimaev al mando. Sin embargo, Hernández será un factor clave con una victoria, y tras lo que vio de Chimaev en UFC 319, confía en sus posibilidades en ese posible enfrentamiento.

«Pensé que DDP tendría respuestas y todo eso, pero resultó que se salió con la suya siendo un tipo enorme y fuerte durante mucho tiempo. Contra un luchador de alto nivel, si intentas ser fuerte, solo te tiendes trampas. Lo descubrió esa noche. Hay niveles en esto, y creo que estoy en ese nivel. Con el tiempo, cuando llegue la pelea, estaré listo, pero para mí es una pelea a la vez. La próxima pelea es contra De Ridder, así que simplemente planearé una estrategia contra él y seguiré subiendo en el ranking».