Hernández pide oportunidad titular tras vencer a Dolidze

Anthony Hernández quiere su oportunidad por el título de peso mediano de la UFC.

Hernández (15-2 MMA, 9-2 UFC) dejó claras sus intenciones tras su última victoria en UFC on ESPN 72 el sábado en el UFC Apex. Hernández dominó a Roman Dolidze (15-4 MMA, 9-4 UFC) durante más de 15 minutos antes de someterlo en el cuarto asalto del evento principal. En una entrevista posterior a la pelea en la jaula, lanzó su golpe.

«Hermano, quiero una oportunidad por el título ¿Qué demonios tengo que hacer?»

En declaraciones a la prensa tras bambalinas, Hernández reafirmó su intención de ser el siguiente en pelear por el título. Sin embargo, con varios contendientes de primer nivel en la categoría de 185 libras, le preguntaron si tenía un nombre en mente en caso de no enfrentarse al ganador del combate por el título de UFC 319 de la próxima semana entre Dricus Du Plessis y Khamzat Chimaev.

«Cuando digo que me importa un carajo con quién peleo, lo digo en serio. Me importa un carajo con quién peleo. Creo que estaría genial si hubiera un cinturón BMF de contendiente o algo así, pero quiero el maldito título. Esa es la única razón por la que hago esto: para ganar ese dinero y cambiar la vida de mi familia».

Hernández ahora tiene una racha de ocho victorias consecutivas y no ha perdido una pelea desde 2020. La racha de ocho peleas incluye seis finalizaciones y cuatro bonificaciones de 50,000 por Actuación de la Noche.

A pesar de la impresionante racha, «Fluffy» dijo que decepcionó a los fanáticos en su pelea anterior con Brendan Allen, pero cree que se redimió con la victoria sobre Dolidze.

«En la maldita pelea contra Brendan Allen, llegué lesionado y enfermo, y tuve una fuerte reducción de peso. Todo salió mal en esa pelea, pero aun así salí y le gané. No estaba contento con mi actuación. Aun así gané, sí, pero no fui yo. Quería salir esta noche y demostrarle a la gente que puedo con todo. Puedo pisotear a la gente. Puedo neutralizar a la gente. No me importa lo peligroso que digas que eres: te voy a pisotear y te voy a dar una paliza. No me importa quién seas».