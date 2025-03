El miembro del Salón de la Fama de la WWE Mark Henry recuerda a la también Hall of Famer Mae Young, con quien colaboró durante la Attitude Era con su personaje de «Sexual Chocolate»; uno de los momentos más recordados fue cuando la ex luchadora de entonces 70 años protagonizó un segmento en el que daba a luz a ¡una mano!

#OnThisDay in 2000: WWF RAW: Mae Young gave birth to Mark Henry’s baby, which turned out to be a hand.

Mae Young‘s pregnancy was nothing short of miraculous: not only was she in her 70s, but she went into labour one month after discovering that she was pregnant. pic.twitter.com/8T3KtqexF1

— Allan (@allan_cheapshot) February 28, 2024