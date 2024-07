Henry Cejudo sigue criticando a Alex Pereira

Henry Cejudo sigue sin convencerse de las proezas de Alex Pereira, incluso después de que el actual campeón semicompleto de la UFC mostrara una actuación excepcional en el UFC 303.

«Poatan» retuvo su título, y la última vez que lo consiguió fue con una impresionante patada en la cabeza en el segundo asalto sobre su antiguo enemigo, Jiri Prochazka, durante el evento principal del último pago por evento de la UFC, el 29 de junio.

Pereira, en sólo nueve apariciones en el octágono, ha establecido un legado sin parangón. Se ha convertido en el noveno peleador de la historia de la UFC que ostenta campeonatos en dos divisiones. Y lo que es aún más impresionante, es el primero en conquistar títulos en las divisiones de peso semipesado y de peso medio, logrando esta extraordinaria hazaña en sólo dos años.

El brasileño de 37 años ha dejado una huella indeleble en la comunidad de las MMA, y muchos lo consideran uno de los mejores peleadores de la historia de la UFC. Sin embargo, Cejudo, ex campeón de dos divisiones, sigue mostrándose escéptico sobre los logros de Pereira…

► Cejudo argumenta que Pereira necesita hacer más para ser considerado el mejor

Durante un reciente episodio de Pound 4 Pound con Kamaru Usman, los dos ex campeones de la UFC analizaron el meteórico ascenso de Pereira en el mundo de las MMA. «Triple C» insistió rotundamente en que el fenómeno brasileño de los golpes todavía tiene que demostrar su valía contra rivales más completos antes de que pueda ser coronado como uno de los mejores.

Tenemos que verle enfrentarse a rivales un poco más completos», dijo Cejudo. «No me tomo las cosas como algo personal. Creo que, para mí, es aún más guay crear un personaje, porque tanto si tienes razón como si no, la gente va a decir gilipolleces o va a hacer X, Y y Z, pero esto son guerras de teclados». Aunque Pereira se ponga un poco butthurt, tío, tómatelo a pecho».

«¿Tiene una belleza llamativa? 100%. Quiero ver más. Quiero verlo para verlo contra chicos contra un verdadero artistas marciales mixtos, y entonces podremos calibrar si él es tal vez incluso uno de los mejores libra por libra «.

Esta no es la primera vez que Cejudo ha expresado dudas sobre las habilidades de Pereira. En un episodio anterior de su podcast a principios de este mes, el ex medallista de oro olímpico criticó a «Poatan» por su percibida falta de integridad como peleador, argumentando que no le iría bien contra luchadores formidables como Magomed Ankalaev.