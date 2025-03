Henry Cejudo sufre una gran frustración tras su polémica derrota ante Song Yadong en el UFC Fight Night Seattle.

Mientras Cejudo sentía que estaba ganando impulso, un fuerte golpe en el ojo en la tercera ronda obligó a la pelea a terminar abruptamente. Incapaz de continuar, el ex dos divisiones perdió por decisión técnica, ya que las tarjetas de puntuación de los jueces determinaron el resultado.

«Triple C» no está de acuerdo con la actuación del árbitro Jason Herzog, que considera que Song no fue debidamente penalizado por el golpe en el ojo. También señaló que tras la reanudación de la pelea, el púgil chino extendió de inmediato sus dedos hacia la cara de Cejudo, lo que sugiere un patrón de golpes inseguros.

En un principio, Cejudo pidió la revancha, pero el director ejecutivo de la UFC, Dana White, descartó rápidamente la idea. Con la puerta cerrada, el púgil de 38 años se ha fijado ahora en un rival diferente: otro ex campeón de la UFC. Con la revancha contra Song Yadong fuera de la mesa, Cejudo se centra ahora en Petr Yan, creyendo que es el mejor siguiente paso.

«Petr Yan, hombre», dijo Cejudo en un reciente episodio de su podcast Pound 4 Pound. «Obviamente, Kamaru [Usman], me encantaría correr de nuevo si Dana … ya sabes, obviamente esta es la decisión de Dana. Sé que cuando dice ciertas m*erdas, como que se pone en él. Pero si no podemos peelar de nuevo con Song – porque no me siento como si hubiera perdido contra él – yo realmente no, hermano «.

Cejudo dejó claro que, si bien aceptó sus derrotas anteriores ante Aljamain Sterling y Merab Dvalishvili, no siente lo mismo por su derrota ante Song.

«Vale, perdí contra Aljamain, perdí contra el puto Merab, mis dos últimas peleas. No me siento así con este tío. Si podemos correr de nuevo y hacer una ronda de cinco – podríamos hacerlo en el Apex, podríamos hacerlo de forma gratuita, amigo. En este punto, se trata sólo de competir y realmente mostrar el espíritu competitivo en mí. Pero si no podemos conseguir Song, me encantaría pelear con Petr Yan, amigo. Petr Yan quiere pelear en mayo. Si la UFC está dispuesta a dármelo, lo aceptaré».

Kamaru Usman pareció resistirse a la llamada, sugiriendo que Yan sigue siendo un contendiente principal para una futura oportunidad por el título. Usman insinuó que una pelea contra «Triple C» podría ser una situación de alto riesgo y baja recompensa para Yan, que podría poner en peligro sus propias aspiraciones al título.

Cejudo, sin embargo, argumentó que con el panorama del título de peso gallo centrado en Sean O’Malley vs. Merab Dvalishvili, Yan se quedaría esperando si no aceptaba otra pelea.

«Están hablando de Sean O’Malley y de Dvalishvili», respondió Cejudo. «¿Qué va a hacer? ¿Sentarse un p*to año? Petr quiere pelear en mayo, hermano».

Cejudo incluso se dirigió a Yan en ruso para impulsar aún más la pelea, retándole directamente.

«Vamos, amigo», continuó Cejudo. «Ya estoy aquí. Estaré bien para mayo. Tan pronto como mi ojo se aclare, que debería ser en cuestión de días – y todavía estoy viendo doble, Kamaru. En cuanto se me cure, quiero volver al gimnasio y pelear. Quiero pelear, amigo. Eso es todo».

Con Cejudo ansioso por volver y Yan buscando un oponente, un enfrentamiento en mayo entre los dos ex campeones podría tener sentido – si la UFC está dispuesta a reservarlo.