Henry Cejudo responde a Petr Yan y Aljamain Sterling

Henry Cejudo ha respondido a Petr Yan y Aljamain Sterling luego de una gran cantidad de llamadas de los contendientes de peso gallo mejor clasificados.

El actual campeón de peso gallo de UFC, Cejudo, actualmente está esperando su próxima asignación, pero ha estado haciendo campaña para una pelea con el ex rey del peso pluma José Aldo.

Las aspiraciones futuras de «Triple C» no han sentado bien con los contendientes en aumento de peso gallo Petr Yan (14-1 MMA) y Aljamain Sterling (18-3 MMA).

Tanto Yan como Sterling creen que son dignos de la próxima oportunidad de ganar oro de peso gallo UFC.

El ruso de 26 años, Yan, se encuentra actualmente en una racha ganadora de nueve peleas, con siete de esas nueve victorias bajo la bandera de UFC.

Mientras tanto, Aljamain Sterling se encuentra actualmente en una racha ganadora de cuatro peleas, su última es una victoria por decisión sobre Pedro Munhoz en UFC 238.

Petr ‘No Mercy’ Yan inició el Año Nuevo enviando el siguiente mensaje hacia Henry Cejudo.

Más recientemente, fue Sterling quien tomó Twitter con un sutil jab en «Triple C».

El ex medallista olímpico de oro, Cejudo, respondería a Yan y Sterling a principios de la tarde de ayer sábado mientras aparentemente confirmaba que está peleando contra José Aldo la próxima vez.

Since you and that ugly Russian are so obsessed with me. Why don’t you guys have a make out session 💋 and winner has the honor to bend the knee to King Triple C! P.s stop licking those ashy lips playboy. @josealdojunior is next to bend the knee! 🥇🥇🥇 https://t.co/JMH7jgWw0p

— Henry Cejudo (@HenryCejudo) January 4, 2020