Henry Cejudo pide revancha con Song Yadong

Henry Cejudo está experimentando visión doble después de que un golpe en el ojo le obligara a finalizar prematuramente su enfrentamiento en el evento principal de UFC Seattle con Song Yadong este sábado, y quiere una revancha.

Cejudo recibió un golpe en el ojo cuando quedaban 80 segundos para terminar el tercer asalto y aprovechó el descanso de cinco minutos para recuperarse. Decidió volver a pelear, pero una vez que terminó el asalto le dijo al árbitro Jason Herzog: «No puedo ver nada».

El médico detuvo la pelea al comienzo del cuarto round para llegar a una decisión técnica y Song obtuvo la victoria.

“ Queríamos terminar la pelea, hombre. Obviamente, me pincharon el ojo con dos malditos dedos. Y, como es normal, cuando me pinchan, estoy bien. La misma razón por la que estaba sonriendo o lo que sea, pero después de que pasaron esos cinco minutos, todavía no podía ver nada. O no es que no pudiera ver nada, estaba viendo doble”.

El ex campeón de dos divisiones de la UFC admitió que inicialmente pensó que podría recuperarse y seguir peleando, pero su visión nunca volvió a la normalidad. Cejudo dijo que la comisión atlética local lo suspendió por 30 días después de la pelea del evento principal y que verá a un especialista el domingo para, con suerte, volver a estar «jodidamente normal». En cuanto a la forma en que Herzog manejó la situación, Cejudo siente que a Song se le debería haber descontado un punto por su falta, lo que habría hecho que el resultado fuera un empate mayoritario.

«Y es desafortunado, amigo. ¿Song lo hizo intencionalmente? No. ¿Pero debería haber un punto deducido? Cien por ciento, hombre. Creo que es como el baloncesto, donde hay faltas técnicas. Si te desplazas, sigue siendo técnica. Solo espero que la UFC pueda permitir repeticiones para cosas así y luego el árbitro pueda decidir si no fue intencional o no».

“Como peleador, una de las primeras cosas que dice el árbitro cuando van a la parte trasera es que no puedes sacar los dedos de esa manera. Y creo que las advertencias ya están establecidas antes de la pelea. Al final me pincharon con dos dedos… Pensé que tal vez podría aguantar un poco, pero luego llegó Song y tuvo un descanso de cinco minutos y pensé: ‘Vaya, vi cuatro brazos, amigo. Es una pena’”.

“Creo que hay muchas cosas que tal vez podríamos hacer. Y no es culpa de Song. No estoy enojado con él. Pero diré esto por Jason Herzog. Tengo curiosidad por hablar contigo, hombre. Me patearon en los testículos un par de veces y luego me pincharon el ojo. Hermano, hay que hacer algo. Y creo que, como árbitros, también podríamos aprender. Pero también creo que para la UFC, tal vez debería haber algo donde el árbitro pueda ver la repetición y decir, está bien, hombre, hay una, incluso si no fue intencional, todavía está hecho. Todavía no puedes hacer esto. Aparentemente no podía ver más, así que aparentemente cuando comenzó el round Song todavía estaba… todavía no puedo verlo, pero me dicen que era como un zombi con los dedos afuera. Es muy desafortunado, hombre”.

“Dana White, sé que dijiste que no estás interesado en esa revancha. Amigo, vamos a repetirlo. Todavía quedaban dos rounds. El ritmo estaba aumentando. Estaba lastimado. Mírame la cara, mírale la cara. Amigo, estamos peleando. Creo que deberíamos repetirlo. Dana, te respeto, espero que podamos repetirlo”.