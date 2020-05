Henry Cejudo: "Nunca peleare contra TJ Dillashaw de nuevo después de la suspensión por drogas"

Henry Cejudo dice que nunca peleará contra TJ Dillashaw otra vez. Cejudo y Dillashaw se enfrentaron en UFC Brooklyn en enero de 2018.

En la pelea "Triple C" buscaba defender su cinturón de peso mosca contra el entonces campeón de peso gallo, T.J. Dillashaw. Fue una pelea muy esperada que terminó temprano cuando Cejudo noqueó a Dillashaw en solo 32 segundos.

Después de la pelea, se reveló que Dillashaw dio positivo por EPO y fue suspendido por dos años. Ahora que Henry Cejudo es el campeón de peso gallo y la suspensión de Dillashaw está por terminar, dice que no habrá revancha.

"La gente nunca lo sabrá hasta que te engañen, hombre. Es un honor pelear contra alguien en el octágono. No sé, me siento avergonzado, me siento sucio incluso hablando de T.J., ¿sabes lo que digo? No creo que haya nada en mi corazón que quiera pelear contra ese tipo, realmente no. Le das la mano a alguien y sales y compites, y lo siguiente que sabes es que está en una mierda, como EPO donde no puedes cansarte, lo mismo que estaba haciendo Lance Amstrong".

"Ni siquiera creo que quiera pelear con ese tipo nunca más. Realmente quiero decir que tiene que tener su mente correcta, tiene que ser justo. Tiene que pasar por la línea, quién sabe cuánto tiempo ha estado haciendo esto. Es desafortunado, pero eso es lo que siento en el fondo. Ni siquiera sé si podría estar junto a él y hacer una observación. Es falso. Me siento raro diciendo todas esas cosas malas ".