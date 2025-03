El ex retador al título de la UFC Chael Sonnen se ha unido a ciertos rincones de la comunidad de las MMA al acusar a Henry Cejudo de buscar una salida a su combate titular del pasado fin de semana.

Cejudo continuó luchando en su regreso del retiro el 22 de febrero, cayendo a una tercera derrota consecutiva en el evento principal de la UFC Fight Night en el Climate Pledge Arena de Seattle.

Su pelea con Song Yadong terminó prematuramente después de que «Triple C» fuera considerado incapaz de continuar tras un profundo pinchazo en el ojo. Con el tiempo suficiente disputado, la pelea se decidió por decisión técnica a favor de «The Kung Fu Kid».

Como suele ocurrir cuando un deportista no continúa tras una falta, Cejudo se ha enfrentado a las críticas de algunos aficionados y figuras del deporte que le han acusado de abandonar.

Durante un reciente episodio de su programa Good Guy / Bad Guy junto a Daniel Cormier en el canal de YouTube de ESPN MMA, Sonnen se convirtió en el último en cuestionar si Cejudo realmente no podía continuar.

«Esencialmente estoy acusando posiblemente al mejor atleta de combate de todos los tiempos de hacer trampa, de fingir», dijo Sonnen. «Eso no es propio de Henry. Quiero decir, realmente tan diferente a Henry en la forma en que lo hizo. Este es un tipo que ha caminado a través del fuego muchas veces.

«Este es un tipo que caminó a través del fuego a los 20 años para convertirse en un campeón olímpico. No parecía dispuesto a atravesar el fuego esta noche. Eso no fue como el Henry Cejudo que he visto en el pasado. Tan justo como puedo decirlo».

Tim Welch, el entrenador del ex campeón de peso gallo de la UFC Sean O’Malley, compartió una opinión similar. En un post en las redes sociales, el entrenador sugirió que Cejudo sabía que no le quedaba «nada por cantar».

Como era de esperar, el medallista de oro olímpico de 2008 no se ha tomado a bien tales acusaciones, y ha acudido a X para enumerar las lesiones que aparentemente sufrió en el ojo como consecuencia del golpe ilegal de Song.