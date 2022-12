El ex campeón del peso mosca y del peso gallo de la UFC, Henry Cejudo, dio recientemente su opinión sobre el combate entre Cory Sandhagen y Marlon ‘Chito’ Vera.

«Triple C» opinó que la división de peso gallo es una de las más competitivas de la UFC en estos momentos. Teniendo en cuenta el talento de ambos luchadores, así como la posible disputa por el título en el futuro, Cejudo razonó que este combate merece la asistencia de público.

«No me gusta [que el combate se celebre en el Apex]», dijo Cejudo. «La división de peso gallo es la más dura del mundo ahora mismo, sin excepción. Cualquiera de ellos podría luchar por el título y derrotar al campeón ahora mismo… Creo que un combate así debe celebrarse en un gran estadio, con las entradas agotadas… El Apex no hace justicia a ninguno de los luchadores. Sí, la UFC está ahorrando dinero, pero de nuevo, no está promoviendo el deporte».

Henry Cejudo continuó hablando de sus propias experiencias luchando ante decenas de miles de personas. Explicó que el Apex impide a los luchadores experimentar la presión de una gran audiencia, lo que no es ideal para el crecimiento y el progreso de los luchadores.

En cuanto a la posibilidad de pelear él mismo en el Apex, Cejudo dijo: «No me veo peleando en el Apex. No me importaría pelear en el Apex, pero no es lo mío».