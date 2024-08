Henry Cejudo critica a Tony Ferguson y UFC

Henry Cejudo expresó recientemente su descontento con el apoyo de la UFC a Tony Ferguson, sugiriendo que la promoción debería centrarse ahora en nuevos contendientes y nuevos talentos.

Ferguson se prepara para el que podría ser el último capítulo de su carrera en el octágono. Se enfrentará a Michael Chiesa en el peso wélter en la pelea principal del UFC Fight Night Abu Dhabi, que se celebrará este fin de semana en el Etihad Arena de la isla de Yas (Emiratos Árabes Unidos).

Una vez aclamado como el peleador más intimidante en la división de peso ligero de UFC, «El Cucuy» surgió a través de una racha invicta de 12 peleas, asegurando el campeonato interino con una victoria sobre Kevin Lee en UFC 216 en octubre de 2017 durante esa notable racha.

Sin embargo, el ascenso del californiano de 40 años tuvo un fuerte descenso tras una dura derrota ante Justin Gaethje en UFC 249 en mayo de 2020, que destrozó decisivamente su racha invicta. Actualmente, Ferguson está sumido en una cadena de reveses, empatando el récord de la promoción de la racha perdedora más larga con siete derrotas consecutivas. «Triple C» cree que es hora de que la UFC se separe de Ferguson…

► Cejudo afirma que Ferguson hace tiempo que dejó atrás su mejor nivel competitivo

Durante un reciente episodio de Pound 4 Pound con el ex campeón Kamaru Usman, Cejudo opinó sobre la próxima pelea entre Ferguson y Chiesa. El ex campeón de dos divisiones de la UFC argumentó que, dada la cadena de derrotas de «El Cucuy», la UFC debería ofrecer a otros peleadores la oportunidad de brillar en la tarjeta principal y considerar la liberación del veterano peso ligero.

«No me gusta personalmente; estoy sorprendido», dijo Cejudo. «Creo que también hay que dar oportunidades a otras personas para estar en las tarjetas principales. Tony ha tenido sus últimas, qué, siete peleas o seis peleas o algo loco en una fila. Yo soy como, hombre, él no es el mismo Tony que luchó contra Kevin Lee antes de eso. Pero no es el mismo tipo, tío».

«Triple C» señaló además que Chiesa podría plantear un enfrentamiento desafiante para Ferguson, dado que «Maverick» es más grande y entra en la pelea con las piernas más frescas.

«Creo que Tony está de salida. Creo que si la UFC quiere darle una pelea mejor, deberían emparejarlo con alguien cuyo estilo se adapte un poco más a él. Creo que Chiesa es más fuerte, sobre todo subiendo de categoría. Creo que Chiesa es más grande, más fuerte y no ha soportado el mismo nivel de castigo que Tony. Nunca ha sido noqueado como Tony, y sí, siento que este es un mal combate».

Ferguson viene de una dura derrota ante Paddy Pimblett en el UFC 296 el pasado mes de diciembre, lo que ha llevado a la comunidad de las MMA a sugerir que «El Cucuy» debería plantearse retirarse para evitar sufrir más daños.

Incluso el director ejecutivo de la UFC, Dana White, ha expresado abiertamente su deseo de que Ferguson se retire, aunque el veterano cree que puede relanzar su carrera con un regreso a la división del peso welter.