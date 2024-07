Henry Cejudo comenta sobre actuación de Tracy Cortez

Henry Cejudo opinó recientemente sobre la derrota de su compañera de equipo Tracy Cortez contra Rose Namajunas, sugiriendo que ella tenía potencial para desempeñarse mucho mejor.

El sábado pasado por la noche, Cortez lo dio todo, pero se quedó corta en las tarjetas de los jueces, sufriendo su primera derrota en la UFC en una agotadora batalla de cinco asaltos contra «Thug Rose», quien ganó por decisión unánime.

Cortez se estaba preparando originalmente para una pelea contra Miranda Maverick en UFC Vegas 94 el 20 de julio. Sin embargo, cuando Maycee Barber tuvo que retirarse del evento principal de UFC Fight Night Denver debido a razones no reveladas, Cortez dio un paso al frente y aceptó el desafío con poca anticipación y solo dos semanas para prepararse.

Durante un reciente episodio del podcast Pound 4 Pound con el ex campeón de peso welter Kamaru Usman, “Triple C” analizó el desempeño de Cortez contra Namajunas. Señaló que “Thug Rose” utilizó de manera efectiva sus movimientos laterales y encontró mejores ángulos de golpe con derribos oportunos, lo que finalmente aseguró su victoria sobre su compañera de equipo.

“Rose fue capaz de usar sus movimientos laterales, elegir sus golpes y, finalmente, lograr derribos, lo que me sorprendió un poco. Pero no me sorprende porque hizo lo mismo con Weili [Zhang] hacia el final del round para asegurar los rounds”.

Cejudo criticó además que a Cortez le faltó atención durante toda la pelea y no aprovechó oportunidades clave de derribo, un paso en falso que le costó la pelea decisivamente.

“Tracy no apareció, hombre. No sé cómo decirlo; hombre, esa no es la Tracy que conocemos. Volví a ver la pelea y ella nunca intentó derribar a nadie; después de intentar un derribo, eso fue todo, no hubo cambios de nivel involucrados. Hablé con ella el sábado después y le dije: ‘Oye, mantén la cabeza en alto, amigo. Fue una experiencia, pero sé que eres mejor que eso, Tracy’”.

Cortez comenzó la pelea más fuerte, intentando contrarrestar la velocidad y las habilidades de golpeo de Namajunas. Aunque consiguió un derribo temprano, Cortez se encontró con frecuencia en el lado perdedor, siendo derribada varias veces por su oponente durante la pelea.