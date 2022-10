Henry Cejudo ha ofrecido, como es habitual, su opinión, esta vez sobre la prohibición de la UFC de apostar en las peleas.

El excampeón mundial de los dos pesos ha ofrecido su obligado comentario sobre el desenlace. Consternación y confusión son los dos términos que vienen a la mente al ver la reacción de Cejudo. Muchos luchadores de la UFC apuestan en los eventos, siendo James Krause uno de los más destacados. La prohibición se extiende también a los entrenadores, lo que significa que ni siquiera la jubilación salvará a Krause de la búsqueda de una gran victoria.

«¿Así que no podemos apostar? Eso es una locura, tío!» exclamó Cejudo. «Tiene que haber un no, quiero decir, lo que sea tío. ¿Así que no podemos apostar en ninguna pelea? ¿Ninguna?»

El concepto parece perdido en el olímpico retirado. Cejudo ve imposible que esto se mantenga, debido a la falta de un acuerdo contratado para no hacerlo.

«Sí, pero ¿cómo lo hace eso legal? ¿Firmamos un contrato? ¿Firmamos una renuncia o algo parecido que no nos permita apostar? No lo entiendo».

Cejudo ha estado fuera del octágono desde su retirada. Tras vencer a Dominick Cruz y retener su cinturón de peso gallo, «Triple C» lo dejó. Sin embargo, en lo que parece un episodio semanal, se ha burlado de una pelea de regreso con cada luchador que aparece en las noticias. Desde Conor McGregor hasta Sean O’Malley, parece que Cejudo está destinado a volver en algún momento.

Sin duda, es un movimiento histórico por parte de la UFC, y seguramente habrá disensiones. Muchos deportes se han visto obligados a aplicar normas similares debido a los escándalos de amaño de partidos. En la UFC se produjo una circunstancia de amaño de combates, con un luchador surcoreano que acabó en la cárcel. Este es un paso para evitar que se produzcan circunstancias similares en el futuro.