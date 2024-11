Henry Cejudo, abierto a revancha con Dominick Cruz

Henry Cejudo está dispuesto a ser el último baile de Dominick Cruz. El ex campeón de peso gallo de UFC Cruz (24-4 MMA, 7-3 UFC) reveló recientemente que busca competir una vez más el próximo año antes de dar por terminada su carrera.

El comentarista jugada por jugada de UFC, Jon Anik, sugirió una revancha entre Cruz y Cejudo, lo que provocó una discusión de ida y vuelta en «X» entre Cruz y el manager de Cejudo, Ali Abdelaziz.

Cejudo terminó con Cruz por nocaut técnico en su pelea por el título de peso gallo en UFC 249 en mayo de 2020, donde Cruz no estaba contento con la detención de la pelea por parte del árbitro Keith Peterson. Lo acusó de oler a alcohol y cigarrillos.

“Dominick ‘Snooze’: lo único que recuerdo de Dominick Cruz es cuando puse esa maldita rodilla sobre su maldita cabeza. Eso es lo único por lo que lo recuerdo. Luego se despertó y estaba hablando de ‘alcohol y cigarrillos’ y comenzó a culpar al árbitro cuando tenía 13 tiros sin respuesta.

“En realidad, me gusta esa pelea. Si la UFC quiere hacerla, hagámosla. Pero como les he dicho antes, como le dije a (Mario) Bautista y a todos los demás: no quiero volver a pelear con Hunter (Campbell). Voy a permitir que Hunter elija la pelea. Si quiere darle esa pelea a Dominick Cruz, hagámosla”.

Después de retener su título de peso gallo contra Cruz, Cejudo se retiró. Regresó tres años después para desafiar al entonces campeón Aljamain Sterling por el título de peso gallo en UFC 288, pero perdió por decisión dividida. Luego perdió otra decisión ante el actual campeón Merab Dvalishvili en UFC 298.

Mientras tanto, Cruz no ha competido desde una derrota por nocaut ante Marlon Vera en la pelea principal de UFC en ESPN 41 en agosto de 2022. Cejudo salió en defensa de su manager Abdelaziz en las redes sociales y atacó a Cruz.