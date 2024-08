¿Hell in a Cell entre CM Punk y Drew McIntyre en Bad Blood?

Antes de SummerSlam 2024, CM Punk dijo que una vez se enfrentara allí a Drew McIntyre, pasaría a otros objetivos. Igualmente, el escocés, tras SummerSlam 2024, declaró haber terminado con el «Best in the World». Pero ayer, durante Raw, quedó claro que hay rivalidad para rato.

Ambos compartieron segmento, acompañados de Seth Rollins, quien quiso irse a las manos con Punk, mientras este expresaba su deseo de revancha, más si cabe cuando McIntyre mencionó el nombre de AJ Lee, algo que lo llevó perseguir al «Scottish Warrior» hasta bastidores, entre intentos de la seguridad por detenerlo y un ataque de Bronson Reed contra «The Visionary».

► Mala sangre

A menos que una enésima lesión de CM Punk trastoque todo, WWE, luce evidente, busca un segundo choque entre «The Second City Savior» y McIntyre. Y la próxima cita de la empresa se antoja muy propicia, Bash In Berlin, dada su importancia para el mercado internacional, dentro de apenas tres semanas (31 de agosto).

Pero, haya o no allí un Punk vs. McIntyre II, WRKD Wrestling reporta que estos gladiadores se medirán dentro de la Celda Infernal en el estelar de Bad Blood, evento premium a celebrarse el 5 de octubre desde la State Farm Arena de Atlanta (Georgia, EEUU). Y

Interesante concreción si finalmente se hace oficial, a modo de tributo al primer «Hell in a Cell» de WWE, disputado a su vez en el primer Bad Blood (entonces Badd Blood), allá por octubre de 1997, con Shawn Michaels y The Undertaker de implicados. Curioso, igualmente, que en SummerSlam 2024, Punk, McIntyre y Rollins tributaran con sus atuendos al Bret Hart vs. Taker de SummerSlam 1997 (donde HBK hizo de réferi), ceebrado dos meses antes de aquel Badd Blood.