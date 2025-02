Podría convertirse España en el principal destino para RevPro fuera de las islas británicas, a juzgar por el anuncio que ayer nos alegró la tarde de sábado.

Además de albergar el próximo mes un episodio de SmackDown, Barcelona recibirá de nuevo a RevPro, tras el show generacional celebrado el pasado abril que tanto sirvió para situar miradas sobre la escena local. Esta vez, desde el SouLivre Poblenou y de la mano de Lucha Libre Rebelión, RevPro tomará la capital condal el 17 de mayo.

Y como no podía ser de otra forma, Zozaya sirve de imagen, convertido ya en una de las principales atracciones con las que cuenta la casa comandada por Andy Quildan. Se presupone su implicación competitiva, y de bastante peso, en el cartel del show.

► Un reto para «The Freestyler»

Hoy presenta RevPro su primera función del 2025, Live In London 92, y Zozaya no forma parte de la misma. Pero no teman, porque en las últimas horas, la empresa ha hecho otro gran anuncio.

SUNDAY MARCH 16TH



EPIC ENCOUNTER live from The Hangar, Wolverhampton



ZOZAYA VS HECHICERO



Tickets on sale Wednesday @ 7pm pic.twitter.com/ogQAbH81C2 — Revolution Pro (@RevProUK) February 1, 2025

Tanto Zozaya como Hechicero son especialistas en llaveo y lucha a ras de suelo, aunque también son capaces de protagonizar lances espectaculares llenos de atleticismo. Por tanto, estamos ante un emparejamiento (inédito) prometedor, que ya pudo haberse dado en Fantastica Mania UK el pasado año, donde ambos compartieron carteles pero se midieron a otros competidores.

Hechicero volverá a RevPro tras su última lucha allí en agosto, donde salió derrotado ante Zack Sabre Jr. durante el show de aniversario de la promotora inglesa. Por su parte, Zozaya tuvo su más reciente combate allí en Uprising 2024, donde conjuntó un soberbio «Iron Man» con Leon Slater.