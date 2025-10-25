Hechicero vence a Xelhua en un duelo técnico en la Arena México

La Arena México se vistió de gala para presenciar un encuentro entre dos de los luchadores más técnicos del CMLL. Hechicero y Xelhua se enfrentaron en un combate previo al Grand Prix de Amazonas, ofreciendo una auténtica cátedra de lucha clásica que dejó satisfechos a los aficionados presentes.

Ambos gladiadores iniciaron con un intercambio de llaves y contrallaves, buscando el control del ring con precisión y elegancia. Ninguno de los dos dio su brazo a torcer, mostrando una perfecta lectura de los movimientos del rival. El público reconoció la calidad técnica de ambos, ovacionando cada secuencia de rendiciones y escapes.

► Momentos claves

Con el combate en su punto más alto, Xelhua apostó por el vuelo para tratar de romper el ritmo del regiomontano, lanzándose con gran agilidad hacia fuera del ring. Sin embargo, Hechicero reaccionó con una potente desnucadora que detuvo el ímpetu del rival. Xelhua respondió con unas pinzas que lo devolvieron al control, en un constante intercambio que mantuvo la incertidumbre hasta el final.

Tras varios minutos de dominio compartido, Hechicero logró imponer su jerarquía con un rodillazo directo y, aprovechando el momento, ejecutó unas pinzas que enviaron a Xelhua a la lona para conseguir la cuenta definitiva.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria reafirma el gran momento de Hechicero, mientras que Xelhua dejó en claro que está listo para seguir escalando en el CMLL. Ambos demostraron que la técnica sigue siendo una de las mayores fortalezas de la lucha libre mexicana.