Hechicero se alía a Cage of Agony en AEW

Hechicero se ha convertido en uno de los luchadores del CMLL que más impacto ha generado dentro de AEW, incluso siendo nombrado por luchadores como Jon Moxley para tener un mano a mano.

Recientemente, Hechicero participó en un «Casino Gauntlet Match» en Dynamite, donde buscaba una oportunidad por el Campeonato AEW; sin embargo, no consiguió quedarse con la victoria y fue Will Ospreay quien se llevó el triunfo.

No obstante, la participación de Hechicero en AEW en su último viaje a la empresa de Tony Khan tuvo otro capítulo, pues en Rampage hizo una inesperada aparición.

Brian Cage y Cage of Agony aparecieron en una promo durante el programa, donde aseguraron que el Alquimista del Ring los dejó bastante impresionados, por lo que decidieron unirlo a la alianza.

El gladiador mexicano aseguró que esta alianza será la más poderosa que la gente ha visto, por lo que todo parece indicar que veremos al luchador regiomontano mucho más seguido en AEW.

Hechicero ha tenido cuatro combates en AEW, incluyendo uno donde enfrentó al Blackpool Combat Club, al lado de Máscara Dorada y Volador Jr., así como un mano a mano contra Bryan Danielson.

The Cage of Agony are ready to dominate with the added assistance of «Alchemist of The Ring» Hechicero!

Watch #AEWRampage on TNT! @briancagegmsi | @ToaLiona | @thekaun pic.twitter.com/5i8kLnIjlw

— All Elite Wrestling (@AEW) May 31, 2024