Volvemos a leernos en «Mirada Semanal CMLL», donde recopilamos la información más importante de la empresa luchística más longeva.

► Mirada Semanal CMLL

Los dimes y diretes en la división de los Pequeños Estrellas siguen a la orden del día, suscitándose más retos, se avecina una Jaula de apuestas.

Tessa Blanchard tuvo una gran semana, donde arrasó con varias rivales y va tras la monarca mundial de la categoría, Stephanie Vaquer.

Pero no demoremos más y vayamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 24/noviembre/2023

En choque de relevo increíbles, Lluvia, Reyna Isis, Tessa Blanchard se impusieron a Dark Silueta, La Jarochita y Stephanie Vaquer. Tras derrotarla de forma espectacular con un Busszaw DDT, Tessa Blanchard retó a Stephanie Vaquer a un duelo por el Campeonato Mundial Femenil del CMLL. La campeona aceptó.

El Alquimista del Ring se llevó el Torneo la Leyenda Azul. Hechicero derrotó a Stuka Jr. para ganar este prestigioso torneo, pero El Bombardero enloqueció e intentó romper el trofeo.

Volador Jr. y Atlantis fueron descalificados cuando en una de las acciones Octagón quedó sin máscara, tras haber sido amarrado por El Depredador. Místico y El Amo de los Ocho Ángulos no están conformes con su victoria.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Brillante Jr., Fuego, Oro Jr. vencieron a Grako, Nitro, Sangre Imperial (7:20)

2) Akuma, Dark Magic, Espanto Jr. derrotaron a Arkalis, Rey Samuray, Stigma (15:06).

3) Magia Blanca, Magnus, Rugido vencieron a Esfinge, Fugaz, Star Black (12:27).

4) Relevos Increíbles: Lluvia, Reyna Isis, Tessa Blanchard derrotaron a Dark Silueta, La Jarochita, Stephanie Vaquer (11:53).

5) Torneo La Leyenda Azul – Gran Final: Hechicero venció a Stuka Jr. (14:34).

6) Místico y Octagón derrotaron a Atlantis y Volador Jr. por descalificación (11:44).

• Sábado de Arena Coliseo – 25/noviembre/2023

Mercurio fue descalificado en el Match Relámpago tras faulear a Shockercito, quien lanzó el reto de Cabellera vs Cabellera, mismo que fue aceptado.

Aunque no ha sido tarea fácil para las rudas, Tessa Blanchard, Hera y La Metálica se alzaron con la victoria en este duelo. La Reina de los Diamantes se prepara para su choque de Campeonato Mundial el viernes en la Arena México.

Ángel de Oro aprovechó que el réferi en turno fue golpeado en una de las acciones para conectar una patada en los bajos a Flip Gordon y llevarse la victoria de forma ilegal. El estadounidense exigió un duelo en mano a mano ante El Luchador de 24 Kilates.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Dr. Karonte I y Dr. Karonte II vencieron a Diamond y Leono

2) Match Relámpago: Shockercito derrotó a Mercurio por descalificación

Mercurio fouled Shockercito as minis challenges continue

3) Crixus, Okumura, Pólvora vencieron a Hombre Bala Jr., Max Star, Neón

4) Hera, Metálica, Tessa Blanchard derrotaron a Andrómeda, La Jarochita, Skadi

5) Felino, Felino Jr., Hijo del Villano III vencieron a Blue Panther Jr., Dark Panther, El Hijo De Blue Panther

6) Ángel de Oro, Niebla Roja, Templario derrotaron a Flip Gordon, Máscara Dorada, Titán

• Domingo Familiar de Arena México – 26/noviembre/2023

Con una poderosa plancha de Kráneo sobre Volcano, la batalla llegó a su fin con victoria para la tercia completada por Einar El Salvaje y El Difunto. Éste fue el debut triunfal del costarricence Einar El Salvaje.

Tessa Blanchard sigue arrasando en tierras aztecas, esta vez, derrotando a Zeuxis en un intenso Match Relámpago de Amazonas.

Guerrero Maya Jr. lució en un duelo donde puso el juego el Campeonato Nacional de Peso Medio ante El Coyote, quien no pudo destronar al poblano. Esta fue la primera defensa de Guerrero Maya Jr.

Último Guerrero y Gran Guerrero vencieron con una colmillada a Máscara Dorada al conectarlo con faul y quitarle la máscara.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Acero, Fantasy, Galaxy DCOR Minos, Pequeño Olímpico, Pequeño Polvora

2) Astral, Robin, Valiente Jr. vencieron a Inquisidor, Raider, Vegas

3) Difunto, Einar El Salvaje, Kráneo derrotaron a El Audaz, Pegasso, Volcano

4) Match Relámpago: Tessa Blanchard venció a Zeuxis

5) Campeonato Nacional de Peso Medio: Guerrero Maya Jr. © derrotó a El Coyote defendiendo el título

6) Gran Guerrero, Rey Bucanero, Último Guerrero vencieron a Atlantis, Blue Panther, Máscara Dorada

Guerreros fouled and unmasked Dorada to set up the win

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 27/noviembre/2023

Tessa Blanchard siguió con su racha vencedora y en esta ocasión doblegó a La Catalina en el Templo del Dolor.

En la estelar, Bárbaro Cavernario, Templario y Terrible no tuvieron piedad de Ángel de Oro, Euforia y Niebla Roja.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Astro y Meyer vencieron a King Jaguar y Sombra Diabólika

2) Torneo Cibernético: Angelito, Galaxy, Pequeño Magía, Shockercito, Último Dragóncito derrotaron a Full Metal, Mercurio, Minos, Pequeño Olímpico, Pierrothito

3) Apocalipsis, Cholo, Disturbio vencieron a Guerrero Maya Jr., Pegasso, Stigma

4) Match Relámpago: Tessa Blanchard derrotó a La Catalina

5) El Hijo de Stuka Jr., Hijo del Villano III, Villano III Jr. vencieron a Esfinge, Fugaz, Star Black

6) Bárbaro Cavernario, Templario, Terrible derrotó a Ángel de Oro, Euforia, Niebla Roja

• Martes de Arena México – 28/noviembre/2023

Pequeño Olímpico, Full Metal y Pequeño Pólvora fueron descalificados ante Kaligua, Fantasy y Acero. Siguieron los retos, por lo que Full Metal pidió que sea una jaula donde se involucren todos los Pequeños Estrellas exponiendo máscaras y cabelleras.

Patadas de Lluvia para Andrómeda y patada jarocha para Skadi para que Las Chicas Indomables y Zeuxis ganaran este duelo.

Victoria para Los Guerreros Laguneros ante los legendarios Atlantis y Blue Panther que no pudieron escapar de los pulpos laguneros en la estelar.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Aéreo, Fantasy, Kaligua vencieron a Full Metal, Pequeño Olímpico, Pequeño Polvora por descalificación

2) Brillante Jr., Max Star, Valiente Jr. derrotaron a Grako, Raider, Vegas

3) Match Relámpago: Hombre Bala Jr. venció a Misterioso Jr.

4) Relevos Increíbles: La Jarochita, Lluvia, Zeuxis derrotaron a Andrómeda, Reyna Isis, Skadi

5) Hijo del Villano III e Villano III Jr. vencieron a Gemelo Diablo I y Gemelo Diablo II

6) Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero derrotó a Atlantis, Blue Panther, Volador Jr.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 28/noviembre/2023

Las Amazonas Dark Silueta, La Catalina, Stephanie Vaquer fueron superiores a Mystique, Persephone y Tessa Blanchard. Ésta última, a pesar de la derrota, volvió a insistir en su reto a la Vaquer.

Barboza, Difunto, Guerrero de la Muerte propinaron un serio revés a los Depredadores (Magia Blanca, Magnus, Rugido).

En la batalla principal, Dark Panther, Máscara Dorada y Místico dominaron a Averno, Flip Gordon, Furia Roja.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Astro Oriental, Lince Del Bajio, Último Ángel vencieron a Eclipse Jr., Ráfaga, Rav

2) Hatana, Katara, Magia Azul derrotaron a Estrella Maldad, La Pantera, Yemaya

3) Match Relámpago: Adira venció a Lady Amazona

4) Dulce Gardenia, La Fashion, Star Black derrotaron a Gallero, Ráfaga, Stolas

debut of Stolas

5) Dark Silueta, La Catalina, Stephanie Vaquer vencieron a Mystique, Persephone, Tessa Blanchard

6) Barboza, Difunto, Guerrero de la Muerte derrotaron a Magia Blanca, Magnus, Rugido

7) Dark Panther, Máscara Dorada, Místico vencieron a Averno, Flip Gordon, Furia Roja

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 01/diciembre/2023

– Sábado de Arena Coliseo – 02/diciembre /2023

– Domingo Familiar de Arena México – 03/diciembre /2023

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 04/diciembre/2023



– Martes de Arena México – 05/diciembre/2023

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 05/diciembre/2023