Hechicero abandona a Averno y Último Guerrero, luchará con la Don Callis Family

Lo que prometía ser una alianza histórica entre tres referentes del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) —Último Guerrero, Averno y Hechicero— ha llegado a su fin antes de comenzar. El “Alquimista del Ring” ha decidido abandonar al equipo para unirse oficialmente a la Don Callis Family, grupo con presencia destacada en All Elite Wrestling (AEW).

Durante CMLL Informa, Hechicero lanzó un contundente mensaje que confirmó su ruptura con sus compañeros:

“Han hecho treguas, se han ido a platicar, se han juntado, pero jamás me han consultado. Tenemos un compromiso importante el próximo martes 17. Quien pudo haber sido su mejor aliado era yo, un verdadero Dream Team, pero jamás me tomaron en cuenta”, expresó el luchador.

Hechicero no solo se deslindó de Último Guerrero y Averno, sino que también dejó claro que ya no desea compartir el ring con ellos. “No contaron conmigo, ahora ustedes ya no cuentan conmigo para nada. Ese día no quiero estar y no voy a estar en su esquina. Tengo un nuevo equipo, Don Callis Family, ellos son mi nueva familia, donde están los mejores luchadores del mundo”, sentenció.

► Cambio en la lucha en el evento CMLL vs AEW y ROH

Con este cambio, la lucha pactada para el martes 17 de junio en la Arena México sufrirá modificaciones importantes. El combate programado ahora presenta a Último Guerrero, Gran Guerrero, Euforia y Averno enfrentando a una peligrosa cuarteta integrada por Konosuke Takeshita, Kyle Fletcher, Rocky Romero y el propio Hechicero.

La traición ha reconfigurado el panorama del evento, y los reflectores apuntan ahora a un enfrentamiento cargado de tensión personal y lucha de estilos.