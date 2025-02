Heath Slater recuerda cómo vivió su despido de WWE

WWE despidió a Heath Slater en 2020 como parte de los despidos masivos que la compañía realizó durante la pandemia del Covid-19 a razón de «recortes presupuestarios». Desde entonces, desde ese año y hasta 2023, convirtió TNA en su casa, dedicando también mucho tiempo a la escena independiente y luchando de cuando en cuando en empresas de renombre como NJPW o NWA. En 2024 y 2025 está más enfocado en las promotoras menores.

► Un despido esperado

Pero volvamos al día en que le comunicaron la rescisión de su contrato para descubrir cómo lo vivió de acuerdo a sus recientes declaraciones a Buff Bagwell:

«Así que estamos consiguiendo un trato con Fox. AEW se está expandiendo. Están diciendo que quieren duplicar los contratos de mucha gente. Duplicarlos. Hasta el punto en que dices: ‘Oh, mierda. Eso está bien’. Así que unos 15 de nosotros firmamos este nuevo contrato para no irnos a ninguna parte. Un contrato de cinco años. Mierda, cinco años con esto, estoy arreglado. Lo tomo. Boom.

Lo siguiente que sabes, nueve meses después, llega el COVID. Despiden a unas 150 personas, pero los primeros 15 en la lista fueron todos los que firmamos ese contrato. Así que le mando un mensaje a mis amigos y les pregunto: ‘Oye, hermano, ¿esto es cierto? ¿Está pasando?’ Y me dicen: ‘Sí. Creo que es la lista’.

Dije: ‘Mierda’. Y esto es lo gracioso: dejo mi teléfono, voy con mi esposa y le digo: ‘Oye, amor, creo que me van a despedir’. Y ella: ‘¿En serio?’. Y yo: ‘Sí, de verdad lo creo’. Y ella: ‘Ah, no, no, no, no’.

Así que salgo a jugar con mis hijos, haciendo mis cosas. Trampolín, lanzando globos de agua, pasándola bien. Entro a la casa, miro mi teléfono. Mark Carano. Dije: ‘Maldita sea. Lo sabía‘.

Llamo a Carano y me dice: ‘Oye, amigo’. Y yo: ‘¿Me estás diciendo que después de todos estos años, el COVID me deja fuera?’. Y él: ‘Oye, amigo… hermano, lo siento’. Y luego dice: ‘Literalmente tengo como 30 llamadas más que hacer’.

Yo dije: ‘Mierda, hermano, ¿qué carajo?’. Y él: ‘Lo sé, es una locura. Lo sé. Lo siento’. Así que colgamos.

¿Pero sabes qué es lo que realmente me sorprende? Que él tuvo que despedir a todos. A todos. Y al final, él fue el último en ser despedido.»