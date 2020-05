Heath Slater luchó para WWE durante más de 10 años, hasta que fue despedido el pasado 15 de abril por recorte de personal ante la pandemia de este coronavirus. El luchador vivió grandes momentos en la empresa, pero también unos cuantos que a él no le agradaron del todo. Como la demora en el avión que tras Crown Jewel 2019 iba a llevar a las Superestrellas de WWE de regreso a Estados Unidos, pero que tardó un día completo en salir de Arabia Saudita.

► ¿Heath Slater fue secuestrado en Arabia Saudita?

Muchas absurdas teorías surgieron a raíz de esto. Como la de Hugo Savinovich, quien dijo que el príncipe Mohamed bin Salmán había dado la orden de secuestrar a los luchadores de WWE por un problema con Vince McMahon, quien al no recibir todo el dinero del acuerdo entre ambas partes, le quitó la señal televisiva del show a Arabia Saudita.

La realidad es que Arabia Saudita sí debía dinero a WWE, pero la demora no fue causal de ningún problema, pues se sabía que un par de meses después se iban a consignar los más de 65 millones de dólares restantes. Y el problema de la señal es que WWE no ha logrado, incluso al día de hoy, un acuerdo televisivo con ninguna cadena para transmitir sus shows semanales en todo Medio Oriente, no solo en Arabia Saudita. Además, no hubo ningún corte de señal.

Y aunque Rusev descartó un secuestro, al igual que AJ Styles, quien dijo que todo se debió a una falla mecánica del avión, hay quienes prefieren mantener cierto manto de duda, tal vez para dar de qué hablar ahora que no ganan lo que antes en WWE, como es el caso de Slater en una reciente entrevista con Wrestling Inc:

"Es una de esas cosas en las que estás allí y sabes que algo pasa, pero no sabes qué pasa. Pero todos salimos de allí bien. Todavía no sé la verdad. Escuché que hubo razones mecánicas y esto y aquello. Cuando estaba en el avión, me quedé dormido durante cinco horas y cuando desperté, miré a Curt Hawkins y le pregunté en dónde íbamos. Me dijo que ni siquiera nos habíamos ido. Ahí fue cuando pensé: '¿Qué demonios?' Nos bajaron del avión y nos dirigieron al hotel. Esperamos y luego volvimos al avión y esperamos para despegar. Salimos de allí, pero, ¿quién sabe? Yo realmente no lo sé.

"Nunca me sentí en peligro. Regresamos al hotel, comimos algo, tomamos algo, fuimos al gimnasio y luego nos fuimos a dormir. Realmente no piensas en sentirte incómodo porque no hay nada a tu alrededor que te haga incómodo. Todos estuvimos nuevamente en el hotel y todo el mundo fue amable y cool, pero realmente no lo sabes a ciencia cierta. Eso a veces lo hace aún más aterrador (risas)".