HEAT Up: “Mr. Kawasaki’s 20 Year Heartbeat”

La empresa independiente Heat Up continúa con las celebraciones por una década de su creación y esta vez se presentó en el Kanagawa Shinyuri Twentyone Hall el evento “Mr. Kawasaki’s 20 Year Heartbeat”.

► “Mr. Kawasaki’s 20 Year Heartbeat”

En enfrentamiento de parejas, Daichi Sato y Yuki Hatano salieron avantes ante Hide Kubota y Drunk Andy en casi catorce minutos de acciones.

Siguió un combate especial, dentro de las conmemoraciones de los 20 años del debut de TAMURA. Shuji Ishikawa, Masahiro Takanashi y Nobutaka Moribe dieron cuenta de TAMURA, Yuko Miyamoto y SUGI. Fue un entretenido encuentro, donde los seis gladiadores mostraron lo mejor de su arsenal.

Noroshi (Akira Jo y Yusaku Ito) defendieron por cuarta vez eñ Campeonato Universal de Parejas Heat Up, respondiendo al reto de Daisuke Kanehira y Joji Otani. El choque fue durísimo y los cuatro gladiadores mostraron sus castigos más recios. Desafortunadamente, Kanehira resultó lesionado del cuello.

Los resultados completos son:

HEAT UP “HEAT UP 10TH ANNIVERSARY & TAMURA DEBUT 20TH ANNIVERSARY TOUR ~ MR. KAWASAKI’S 20 YEAR HEARTBEAT~”, 09.04.2023

Kanagawa Shinyuri Twentyone Hall

Asistencia: 163 Espectadores

1. Reimu Imai venció a Hajime (9:27) con un Diving Double Foot Stomp.

2. Hiroki Sakai y SHINGO derrotaron a YUJI KITO y The Great Takeru (11:27) con una Sliding Fight Kick de Sakai sobre KITO.

3. Daichi Sato y Yuki Hatano vencieron a Hide Kubota y Drunk Andy (13:49) con un Cradle-Cutback de Hatano sobre Andy.

4. TAMURA 20th Anniverssary Match ~ We who aimed at Roppongi Hills in 2003: Shuji Ishikawa, Masahiro Takanashi y Nobutaka Moribe derrotaron a TAMURA, Yuko Miyamoto y SUGI (20:32) con un Splash Mountain de Ishikawa sobre TAMURA.

5. HEAT UP Universal Tag Team Title: Akira Jo y Yusaku Ito (c) vencieron a Daisuke Kanehira y Joji Otani (20:19) con un Spinebuster de Jo sobre Otani defendiendo el título