Ambos se han estado atacando mutuamente durante bastante tiempo pero en los últimos días la rivalidad ha estado brillando de manera especial gracias a canciones como ‘euphoria’ de Kendrick Lamar o ‘Push Ups’ de Drake. Los raperos se atizan con todo en sus temas. Y en uno de ellos, ‘Not Like Us’, «D-Dot» hace referencia a Shawn Michaels, leyenda viviente de la WWE y dos veces miembro del Salón de la Fama.

«Pon toda la responsabilidad en mí, los haré caer. Sweet Chin Music y no cederé el control del sonido.»

Una referencia de la que se había hecho eco la lucha libre profesional pero a la que parecía que «HBK» no había prestado atención. Hasta ahora. El encargado de NXT realiza una publicación en redes sociales en la que invita a los dos músicos a encontrarse en la misma marca amarilla para hacer frente a sus diferencias.

A little Sweet Chin Music goes a long way.@kendricklamar, you and @Drake are formally invited to #WWENXT to settle this thing. I’m even offering my services to mediate. https://t.co/tN02NLq36X

— Shawn Michaels (@ShawnMichaels) May 6, 2024