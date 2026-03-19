Hayabusa II se presentará en los Estados Unidos

El luchador japonés de Pro Wrestling Zero1 y segunda encarnación del presonaje Hayabusa, se presentará por primera vez en los Estados Unidos.

► Hayabusa se presentara en Estados Unidos

Esto sucederá durante el fin de semana de WrestleMania, en Las Vegas, Nevada. Será el 17 de abril en la Horseshoe Arena, cuando el enmascarado japonés se presente en el evento GCW Joey Janela’s Spring Break X.

En dicha función, Hayabusa retará a Atticus Cogar por el Campeonato Mundial GCW. Para Cogar, esta será la ocasión número catorce que exponga su cetro, luego de 117 días de reinado. Cogar se hizo de este campeonato desde noviembre del año pasado.

Fue a finales de abril de 2025 cuando se presentó en Zero1 una nueva versión del legendario Hayabusa, con la aprobación de la familia Ezaki.

Hasta el momento, el cartel va como sigue:

GCW/Joey Janela «Spring Break X», 17.04.2026

Horseshoe Arena, Las Vegas, Nevadas, Estados Unidos

– Sandman’s Final Match: The Sandman vs. Invisible Man

– Joey Janela vs. Brodie Lee Jr

– The Rascalz (Zachary Wentz, Myron Reed, y Dezmond Xavier) vs. Alec Price, Jordan Oliver y Marcus Mathers

– Loser Leaves GCW: Effy vs. Allie Katch

– GCW World Title: Atticus Cogar (c) vs. Hayabusa II