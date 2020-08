¿Hay una saturación de lucha libre en la actualidad?

El pasado mes, un tuit de Seth Rollins suscitó cierta controversia entre la comunidad luchística de internet. Qué novedad, dirán ustedes.

«De costa a costa, de mar a mar, no sé si alguna vez ha habido una lucha libre tan increíble en un mismo momento. Sin menospreciar a las generaciones pasadas —que nos inspiraron y pavimentaron el camino—, pero estamos muy seguros de que estamos manteniendo el nivel... Y algo más».

Como ya señaló mi compañero de SUPERLUCHAS Joonie Wrestling, muchos consideraron inoportunas tales afirmaciones en mitad de una crisis del coronavirus que como a casi todos las disciplinas, también está afectando a la lucha libre; a excepción de las grandes empresas, caso de WWE.

Aunque sin que sirva de precedente, considero que "The Monday Night Messiah" fue criticado esta vez sin fundamento alguno, pues es la misma valoración que muchos seguidores vienen haciendo desde hace un par de años acerca de la salud de la industria, repitiendo esa frase, casi convertida en etiqueta, de "What a time to be alive".

Más allá de las empresas que están en televisión, nunca antes había sido tan fácil aficionarse a este arte, mediante plataformas como IndependentWrestling.TV, Highpots Wrestling Network, o los excelentes servicios de "streaming" que poseen numerosas promociones.

Sin embargo, el problema no está ya en la cantidad en sí, sino en la excesiva homogeneidad dentro de la escena "indie", donde precisamente las compañías que sobresalen son las que apuestan por la narrativa de su producto, en detrimento de festivales de "spots" y exhibiciones de agilidad. Tendencia que de primeras atrae a seguidores, pero que en última instancia, las condena al "amateurismo".

Mediante un artículo prepandemia, señalé que este problema no sólo se adscribe a las alternativas, cuando analicé el tipo de producto que NXT y AEW ofrecen cada miércoles, bastante similar en su fondo y forma. A cambio, dentro del mismo escrito, daba crédito a la programación de los martes en EEUU, con unos programas de Impact Wrestling, AEW Dark y NWA Power que sí ofrecen una mayor diversidad, ya que cada uno logra distinguirse del resto.

► La lucha libre, "víctima de su propio éxito"

Eric Bischoff, quien por cierto apareció anoche en un brillante segmento de AEW Dynamite, analizó este problema en el último episodio de su podcast '83 Weeks'.

«Creo que parte del desafío de hoy día es que hay mucha lucha libre ahí fuera, y muchas horas de ella. Hay siete horas de WWE en horario de máxima audiencia cada semana. Ahora súmale AEW, y si eres un fan acérrimo, tienes también Impact y otras independientes. Cuando tienes tanto contenido, es inevitable que acabes viendo algo similar. Ya sean estilos, presentaciones, repertorio de movimientos... «La sobresaturación del producto ha llevado al engaño del tipo de características individuales que los luchadores pueden tener y pueden hacer suya, porque hay mucho contenido ahí fuera, y está condenado a hacerse repetitivo. «Hasta cierto punto, la lucha libre se ha convertido en víctima de su propio éxito. Con éxito, me refiero a que hay mucha y disponible, y lucrativa para las plataformas, por lo que eso lleva a que haya más. Cuando ves más, lo ves todo, y cuanto más ves todo, se convierte en menos diferenciable. Ese es el gran problema».

