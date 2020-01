Hay una frase que Drew McInyre no volverá a decir en WWE

Casi puede decirse que sería una gran sorpresa que Drew McIntyre no ganara el Royal Rumble 2020. No existe otro luchador en el elenco que esté siendo impulsado de esa manera. El lunes pasado el escocés venció a Randy Orton y AJ Styles en una Triple Amenaza. Eso después de haber estado unas cuantas semanas dando palizas a todo cuando oponente ha tenido delante.

Muchos no dudan en afirmar que él es el futuro de WWE. Aunque suele usarse este calificativo con bastante alegría. Pero parece que McIntyre sí que está en ese camino. Y sin duda él tiene claro que es así. No obstante, no lo dirá nunca más. Durante su reciente entrevista con Corey Graves, el «Psicópata Escocés» reveló cuál es la frase que no va a volver a decir nunca más.

► Frase que Drew McInyre no volverá a decir

«Me niego a volver a decir en televisión que soy el futuro. Le dije a uno de los escritores: ‘Escucha, he estado diciendo eso durante 12 años. Ahora más bien soy el presente y dentro de un tiempo seré el pasado. Nunca fui el presente. Por eso a partir de ahora tengo que empezar a decir que soy el sangriento presente«.

No le falta razón. Todavía tiene muchas cosas que conseguir en el Imperio McMahon y solo tiene 34 años, pero también ha hecho mucho. Por otro lado, esa frase puede empezar a decirla ahora que está siendo impulsado como lo está siendo. Si continuara en torno al Campeonato de Parejas Raw o en torno al Campeonato de Estados Unidos quizá no quedaría tan bien. Pero esa es también una forma de que todos comprendan en el camino en el que está, que está siendo preparado para ser Campeón WWE y hacerse con la empresa.

Ahora queda ver si eso se cumple, porque ahora mismo nada está confirmado.