Sí, hay niveles en WWE, sería la respuesta a la pregunta. No existe ninguna duda aquí. Ya no solo porque durante los últimos cuatro años Roman Reigns haya usado como uno de sus lemas el «Levels Above». No están en la misma categoría Seth Rollins y Pete Dunne en Raw. Kevin Owens y Ángel Garza en SmackDown. Rhea Ripley y Katana Chance, volviendo a la marca roja. Bianca Belair y Tegan Nox regresando a la azul. Los campeonatos de cada una también serían buena muestra.

► ¿Hay niveles en WWE?

Ahora, ¿Cody Rhodes y LA Knight? La respuesta nuevamente es igual de sencilla: no, no están al mismo nivel. Pero no nos quedemos ahí pues sino no podemos disfrutar de ambas Superestrellas hablando acerca de esta cuestión cara a cara en un episodio reciente de So, What Do You Want To Talk About?:

CR: «¿Sientes que la gente nos enfrenta en términos de que solo puede haber uno?«.

LK: «No lo he visto de esa manera. Lo he visto como… sí y no. Ha habido comparaciones, y creo que eso solo sucedió realmente porque yo surgí a finales de 2023 en la venta de mercancía, donde era como que estaba allí y haciendo esas cosas. ‘Oh Dios mío, espera un minuto. Cody estaba haciendo todos los números de mercancías. Ahora LA Knight está haciendo números de mercancías. Cody está allí, siguen cambiando y yendo de un lado a otro.’ Creo que eso introdujo eso. No siento que, y tal vez estoy siendo demasiado humilde, no siento que la gente me haya puesto en ese mismo nivel. Si soy honesto.»

CR: «Siento que la gente te pone en ese nivel. Con razón. Siempre tengo curiosidad porque me gusta enfrentar eso de frente. Tuve una experiencia similar con Sami Zayn donde sentí que no quiero no hablar de ello. Me encanta la idea de que sea un elenco lleno (de chicos top).»

LK: «Eso es genial.»

CR: «Eso es genial.»

LK: «¿Qué tan terrible es tener un solo tipo y luego un grupo de chicos esperando tener un poco de eso?«

CR: «Qué buen problema.»

LK: «Sí. ¿He notado un poco de eso? Claro, pero no creo que haya llegado a un punto álgido ni nada. Lo veo. Puedo verlo, pero no creo, hay algunas personas, pero no creo que la audiencia general todavía me haya puesto en el mismo (nivel). Estoy golpeando mi techo, tu piso. Estoy en el piso 11, tú en el 12. Eso es lo que siento que la mayoría de la gente percibe.»