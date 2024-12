¿Hay más interés en WWE por las polémicas? Kevin Nash no lo cree

Que la polémica vende no es ningún secreto. Ahora, Kevin Nash no cree que las recientes de WWE sean la razón de que haya aumentado el interés de los fans; la más notable, la salida y el juicio de Vince McMahon, acerca de quien hace poco Kevin Owens comentaba que su adiós atrajo más ojos a la compañía. El ex mandamás precisamente conocía a las mil maravillas lo bien que funciona la controversia en la lucha libre.

Embed from Getty Images

► ¿Hay más interés en WWE por las polémicas?

“No, creo que esa es una visión muy de ‘vivo en la burbuja de la lucha libre’ del mundo. Lo siento, es muy difícil, lo hice durante treinta años, pero es muy difícil para mí ver lucha libre profesional. Que alguien critique a otra persona sea el titular de las noticias y eso sea lo que supuestamente me haga verla, no va a atraerme para convertirme en alguien que la ve semanalmente. Creo que el hecho de que Endeavor se haya involucrado fue clave, y simplemente creo que ya era hora de que alguien que no fuera Vince estuviera a cargo de la compañía. Creo que tuvo mucho que ver con Endeavor, y querían poner otros ojos en el producto.”

El miembro del Salón de la Fama hace una comparación diciendo que lo controversial tampoco le hace tener más ganas de ver carreras de autos: “Para mí, es como las carreras de autos. Si de repente alguien de la familia France fuera acusado de algún cargo sexual, eso no va a hacer que quiera ver malditas carreras de autos. No voy a ver NASCAR. No hay nadie que no sepa qué es la lucha libre profesional, así como no hay nadie que no sepa qué es NASCAR.”

Embed from Getty Images