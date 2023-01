Hay interés en John Laurinaitis fuera de la WWE

“Me costó mucho a medida que pasaba el tiempo confiar en Laurinaitis. Es triste decirlo. Lo contraté. Le di un trabajo cuando lo necesitaba. No creo que me haya tratado del todo bien. Solo quería mostrarle a Vince que era mejor mánager que JR y todas esas cosas. Entonces ahora su trasero está sin trabajo y se merece la maldita miseria que está viviendo, que percibo que está viviendo, y no me gustó cómo me trató”. Así hablaba recientemente Jim Ross de John Laurinaitis.

► Hay interés en John Laurinaitis

Los dos trabajaron juntos durante muchos años en WWE pero actualmente «JR» lo está haciendo en AEW mientras que Laurinaitis no está en ninguna compañía luchística después de su despido del imperio McMahon por el escándalo de Vince McMahon. Entonces, supimos: «(…) Varias fuentes de la WWE se comunicaron para confirmar que Laurinaitis había sido despedido oficialmente y en silencio por la compañía. Se nos dice que la salida ocurrió en la última semana más o menos (…)».

Pero hay quienes quieren saber mucho más y por eso quieren contratar a John Laurinaitis, para que lo cuente. Al menos eso señala Bushwhacker Luke en una reciente entrevista en Cheap Heat Productions. Si finalmente habla, estaremos atentos porque sin duda tiene mucho que decir. Por otro lado, si no lo hizo hasta ahora, probablemente no lo hará.

“Un buen amigo mío fue despedido de WWE hace unos tres meses. Era la mano derecha de Vince. Lo arrastraron al escándalo para tomar el calor y ahora la gente lo está llamando para reservarlo para convenciones y tal vez para preguntas y respuestas porque quieren saber la suciedad detrás de escena”.