Hay críticas hacia Hikuleo y Lance Anoa’i en WWE

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, los talentosos luchadores Hikuleo y Lance Anoa’i están, desde hace meses, bajo contrato con WWE. Sin embargo, no han sido utilizados. Sus nombres aparecen en la lista interna de luchadores de WWE, específicamente, en NXT.

Pero, no se ha hecho nada con ellos. Ni siquiera se han presentado al WWE Performance Center o a luchar en eventos no televisados. Eso sí, siguen cobrando su salario normal. Y eso, precisamente, les ha generado críticas internas de parte de otros luchadores, aunque no sea directamente su culpa.

► Hay críticas hacia Lance Anoa’i e Hikuleo en WWE

Así lo reveló Dave Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio. Estas fueron sus declaraciones:

«Lance Anoa’i está ahí. Ha habido críticas sobre si realmente logrará destacar en WWE. He escuchado comentarios de que quizás no lo logre, que no logre tener éxito en WWE.

«En cuanto a Hikuleo, no he oído nada realmente muy negativo acerca de él. Uno pensaría que, después de tanto tiempo sin ser utilizado, la empresa estaría decepcionada, pero no he escuchado nada de eso».

Así las cosas, no se sabe realmente qué impide que WWE utilice a Hikuleo y Lance Anoa’i. Sin embargo, no hay que olvidar que Jacob Fatu estuvo también varios meses sin hacer nada en WWE, ni en NXT, y debutó en el elenco estelar, en SmackDown, y se convirtió en parte importante de The Bloodline. De cualquier manera, lo importante es que WWE no está enojada con ellos porque no han luchado, dado que, realmente, no se saben los motivos.