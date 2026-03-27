Hay buenas noticias sobre la recuperación de Bianca Belair

En WrestleMania 41, Bianca Belair formó parte de una lucha de triple amenaza junto a Iyo Sky y Rhea Ripley, que precisamente fue la última vez que vimos a la EST de WWE en un ring, luego de que confirmara tras el combate que se había fracturado varios dedos de la mano y se anunció estaría fuera de acción por algunas semanas; no obstante, el tiempo se ha prolongado más de lo previsto, y la luchadora todavía sigue en proceso de recuperación, y su regreso estaría previsto para este nuevo año, pero que ha sufrido un revés luego de que se conociera que tenía que pasar por el quirófano.

► Bianca Belair lleva casi un año de ausencia

Bianca Belair finalmente está dando un paso importante hacia su regreso a la WWE, y la última noticia podría ser la señal más clara hasta ahora de que su regreso está cada vez más cerca, ya que un nuevo informe de BodySlam.net revela que Belair ha comenzado un entrenamiento ligero mientras se prepara para volver al ring. La referida fuente señaló que pudo conocer que la ex Campeona ha comenzado un entrenamiento ligero, y que poco a poco esta progresando.

«Fuentes indican a Bodyslam que Bianca Belair ha comenzado un entrenamiento ligero mientras busca completar su regreso al ring».

“No hay videos de la semana pasada porque fue bastante dura. Pero esta semana ha empezado mejor”.

Ahora, con un entrenamiento ligero en marcha, la situación claramente va por buen camino para Bianca Belair, aunque todavía no se sabe la fecha de su regreso. Con WrestleMania 42 cada vez más cerca, el estado de la EST de WWE sigue siendo una de las incógnitas más interesantes, dado que no sabemos si llegará a tiempo para el evento.