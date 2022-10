Hay algo que Shawn Michaels cree nunca podrá agradecer suficientemente a Triple H

Más allá de su carácter fuera de los rings durante la década de los 90, que hizo que pasara a convertirse en un nombre criticado por muchos compañeros de industria, Shawn Michaels tuvo un duro camino hasta poder consolidarse como la figura que hoy es.

No por nada, su primera autobiografía se titula Heartbreak & Triumph. Pocas veces un talento consigue reponerse de tamaña manera a una lesión que en su día fue valorada como «acabacarreras». Aunque antes, Michaels ya venía lidiando con ciertas adicciones, que lo llevaron incluso al borde del suicidio, como Triple H reveló el pasado año.

Y es bien sabido que «The Game» supuso un apoyo clave bajo aquellos días tan oscuros de HBK, motivándolo al mismo tiempo de cara a su triunfal regreso en 2022 e impulsándolo con una rivalidad memorable que ayudó a que recuperara la confianza perdida entre las doce cuerdas.

Shawn Michaels fue el más reciente entrevistado en el podcast WWE After The Bell, y allí, uno de los temas centrales de su charla con Corey Graves giró en torno a Triple H y cómo vivió el episodio cardiaco que vivió el pasado año el ahora jefe creativo de la compañía McMahon. A corazón abierto, «Mr. WrestleMania» confesó que si bien se mantuvo muy cerca de HHH bajo aquellos meses difíciles, nunca podrá compensar lo hecho por «The Game» décadas atrás.

«Hunter estuvo ahí para mí en un momento de mi vida que de verdad necesitaba apoyo. Obviamente, han pasado 25 años de aquello, pero supongo que siempre ha sido para mí algo en plan: ‘¿Cómo podría devolvérselo?’

«Para mí, fue una manera de estar ahí para él, y eso significa mucho para mí. Me puedo emocionar, estoy muy a favor del romanticismo en este trabajo […] Poder estar ahí para tu amigo de la mejor manera que puedas no fue para nada fácil, la situación no era nada genial, pero no hubo ni un momento de duda, en ese sentido no fue difícil. De nuevo, por el amor, el respeto y la importancia que él tiene para mí.

«Aprecio las palmadas en la espalda, pero dios mío, no fue nada en comparación con lo que hizo por mí años atrás. Me alegré de al menos devolverle un poco de lo que hizo por mí, y espero haberlo ayudado durante un momento complicado de su vida. Y eso es todo lo que realmente me importa».