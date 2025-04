Harrison reacciona al posible regreso de Nunes

Kayla Harrison espera que Amanda Nunes realmente regrese a la UFC. Los comentarios sobre el regreso del retiro de Nunes (23-5 MMA, 16-2 UFC) se intensificaron cuando la excampeona de dos divisiones de UFC se presentó a la conferencia de prensa previa al UFC 316.

Se le preguntó al director ejecutivo de UFC, Dana White, si Nunes se enfrentaría a la ganadora de la pelea de peso gallo Julianna Peña vs. Harrison (18-1 MMA, 2-0 UFC), que será el evento coestelar de UFC 316 el 7 de junio en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. Nunes asintió repetidamente cuando la cámara la enfocó.

Harrison está considerando un enfrentamiento con Nunes si supera a Peña (13-5 MMA, 8-3 UFC) y reclama el título.

Harrison y Nunes fueron antiguos compañeras de entrenamiento en American Top Team antes de que Nunes se separara de su antiguo gimnasio para formar su propio equipo.

«En realidad no entrenábamos mucho en vivo. Recuerdo que eran muchos ejercicios y situaciones puntuales. Así que no estaba al cien por cien. Ella también me daba el 40 por ciento, pero iba al gimnasio todos los días. Cuando quería entrenar, me ofrecía. No solo porque era una gran oportunidad para entrenar con las mejores del mundo y tener eso, sino también porque soy una jugadora de equipo. Intento ser lo que mis compañeras quieren que sea y trato de predicar con el ejemplo».