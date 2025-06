Harrison reacciona a las acusaciones de uso de esteroides de Pena

Kayla Harrison no escucha con confianza cuando se trata de Julianna Peña y sus charlas basura.

Peña defiende su título de peso gallo femenino en el evento co-principal de UFC 316 este sábado en Newark, Nueva Jersey. La pelea sirve como la primera oportunidad de Harrison de ganar el oro de UFC y la primera defensa del título de Peña en su segundo reinado como campeona.

Durante varios meses, Peña ha criticado duramente a Harrison en los medios y en conferencias de prensa cada vez que puede. Harrison no se lo toma como algo personal mientras intenta comprender el constante bombardeo verbal que recibe.

Uno de los ataques que Peña sigue lanzando son las acusaciones de trampa tras afirmar que Harrison abusó de esteroides durante su carrera. La dos veces medallista de oro olímpica en judo no puede evitar reírse disimuladamente de esos comentarios, considerando que cree que podría haber pasado por más pruebas de drogas a lo largo de su carrera en deportes de combate que cualquier otra luchadora de la UFC.

«Es como si siempre estuviera lanzando espaguetis contra la pared. Antes de firmar con la UFC, pensaba: ‘Bueno, si quiere estar en una promotora de verdad, tiene que alcanzar un peso real, y 135 libras es lo ideal’. Así que firmé con la UFC y bajé a 135 libras, y ahora soy una abusadora del peso, pero esa es la única categoría que tienen. No es mi decisión, y lo de los esteroides, repito, me resulta gracioso.

Nunca he tomado esteroides. Me hicieron la primera prueba antidopaje en la secundaria, porque era una de las cinco mejores del equipo nacional de judo. Y fue entonces cuando Estados Unidos empezó a hacer pruebas, y me han hecho… O sea, probablemente me han hecho más pruebas que a cualquier atleta de la UFC. Una vez, me hicieron cuatro pruebas en un mes, entre la AMA, los torneos a los que asistí y en los que competí. Me hicieron la prueba allí, y luego al llegar a casa. Así que ella puede decir lo que quiera, pero yo sé que estoy limpia, y, repito, trabajo muchísimo.