Harrison: «Pelea con Nunes llevará el MMA femenino a un nuevo nivel»

Kayla Harrison ve su próxima pelea por el campeonato de la UFC como una para los libros de historia.

Se espera que Harrison (19-1 MMA, 3-0 UFC), quien conquistó el título de peso gallo femenino de UFC el sábado pasado en el evento principal de UFC 316, se enfrente a la legendaria Amanda Nunes en su primera defensa del título. No hay fecha ni evento, pero ambas se enfrentaron en el centro del octágono y expresaron su interés en pelear, algo que la promotora está muy interesada en organizar.

Harrison es dos veces campeona de la PFL y ganó dos medallas olímpicas de oro representando a Estados Unidos en judo. Es una de las figuras más dominantes de las MMA en los últimos años. Por otro lado, Nunes es excampeona femenina de peso gallo y pluma de la UFC. Considerada la mejor de todos los tiempos, se retiró del deporte en 2023 tras dominar durante años. Una pelea entre ambas sería una de las más importantes en la historia de las MMA femeninas.

Tras la hazaña del sábado, Harrison está encantada de finalmente conseguir un título de la UFC. Esperaba llegar hasta el final contra Julianna Peña (13-6 MMA, 8-4 UFC), pero en cambio logró sentenciar la pelea en el segundo asalto.

«Me preparé, esperé y pasé mucho tiempo visualizando 25 minutos, simplemente porque Julianna es una guerrera indomable y una luchadora de pies a cabeza. No estaba segura de qué iba a pasar. Incluso hubo momentos en el primer asalto en los que quise desatarme, pero pensé: ’25 minutos son 25 minutos. Seamos inteligentes’. En el segundo asalto escuché el clapper. Estaba en una posición fuerte con el agarre kimura, un movimiento que practicamos bastante. Pasé del kimura al norte-sur y al crucifijo, y lo repetimos una y otra vez, así que le di un pequeño tirón a la clapper con la cabeza para ver qué pasaba. De repente, me estaba quitando. Ni siquiera sentí su toque, así que pensé: ‘¡Guau! ¡Soy campeona de la UFC!'».