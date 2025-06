Harrison explica por qué la super pelea con Nunes será tan especial

La actuación ganadora del título de Kayla Harrison en UFC 316 fue dominante, pero ¿el enfrentamiento posterior a la pelea con Amanda Nunes? Eso sí que fue perfecto.

Harrison logró su anhelado objetivo de convertirse en campeona de la UFC a principios de este mes al someter a Julianna Peña para alzarse con el título de peso gallo femenino en el evento coestelar de UFC 316. Fue la cúspide de la ilustre carrera de Harrison en los deportes de combate, que incluye dos medallas de oro olímpicas en judeo-judía y dos títulos de la PFL.

«Fue simplemente el plan de Dios. Logré la victoria. Esperaba luchar 25 minutos duros, pero no fue así, y fue hermoso. Pude decir lo que sentía en mi corazón, y Joe (Rogan) me felicitó por dejarme terminar la entrevista. Cortaron a Amanda, la vi en la pantalla gigante, y pensé: ‘Dios me está dando otra bandeja, ¡aquí vamos!'».

Harrison (19-1 MMA, 3-0 UFC) y Nunes (23-5 MMA, 16-2 UFC), antiguos compañeras de entrenamiento en American Top Team, tuvieron una conversación amistosa después de la pelea antes de verse de cerca por primera vez como adversarias. Fue un momento muy significativo para Harrison.

«De mi parte, solo siento respeto. Llevo mucho tiempo diciendo esto, y si lo interpreta como lo digo o no, es cosa suya. No me importa lo que piensen los demás, pero siento un gran respeto por ella. Es un honor que sea la mejor luchadora, considerada la mejor del planeta, y creo que ha llegado mi momento. Quiero pelear con ella y estoy lista».

Nunes, la mejor luchadora de MMA de todos los tiempos, con victorias sobre Cris Cyborg, Ronda Rousey, Valentina Shevchenko y muchas otras figuras destacadas, regresa del retiro para pelear contra Harrison. Con su legado ya asegurado, Nunes no espera ganar mucho peleando contra Harrison.

Harrison lo sabe y agradece la oportunidad.

«No lo sé. Es decir, me encanta y no lo voy a cuestionar. Estoy muy agradecida. Pero no se llega a ser la mejor de todos los tiempos sin arriesgarse. Creo que ella es así. Por eso esta pelea será tan especial, porque son dos mujeres que realmente creen en sí mismas y que quieren entrar a la jaula, cerrar la puerta y demostrar que son quienes dicen ser. Creo que esto llevará las MMA femeninas a un nivel completamente nuevo. Creo que la gente tendrá un nivel de respeto totalmente diferente después de esto».

No hay fecha fijada para la tan esperada pelea entre Harrison y Nunes, pero el CEO de UFC, Dana White, indicó que podría suceder antes de fin de año.