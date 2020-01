Todos sus seguidores están pendientes de cada pequeño retazo de lo que pueda saberse del futuro de Luke Harper, próximamente Brodie Lee, después de su salida de WWE. Lo más probable parece que firme con AEW. Pero desde un primer momento se está hablando de su posible unión a Villian Enterprises debido a su buena relación con Marty Scurll, lo que podría llevarlo a ROH, compañía que se está esforzando mucho para que su estrella se quede. También también a All Elite Wrestling, que siempre ha parecido el camino que Scurll iba a tomar.

► Harper se acerca a AEW

Nada de lo dicho está confirmado, de momento seguimos hablando en condicional acerca del futuro de ambos. Pero si tomamos en cuenta el que Harper hace poco mucho a Scurll, como vimos en redes sociales, no podemos obviar que hiciera lo mismo recientemente con Sammy Guevara, con lo que nos preguntamos si podría cambiar la facción mencionada por The Inner Circle.

A esto queremos añadir los comentarios que Cody hizo acerca de Harper no hace mucho.

«Sería genial que formara parte de AEW. Cuando escuchas que hay gente que ha pedido su rescisión, es un nombre en el que sin duda uno piensa sobre cuáles serán sus siguientes pasos, por supuesto. Creo que prosperará en lo próximo que haga, es muy especial«.

Queda mucho que esperar hasta confirmar nada, pero estaremos atentos a cualquier detalle, como los que nos seguimos encontrando por el camino mientras Harper se queda en casa (u ocupado con otros asuntos) en espera de que finalice su cláusula de 90 días con el Imperio McMahon.