Harley Race amenazó a Hulk Hogan… ¿con un arma?

A mediados de la década de 1980, la entonces WWF se estaba expandiendo por Estados Unidos entrando en territorios afiliados a la NWA. Hoy nos acordamos en particular de Central States Wrestling ya que allí la leyenda de las doce cuerdas Harley Race era una figura esencial.

► Harley Race y la amenaza de WWE

El imperio de la lucha libre en construcción era una amenaza para todas las pequeñas promotoras y «Mr. Pro Wrestling» quiso responder a ella cuando visitaron su ciudad, Kansas City, para celebrar un show en la Kemper Arena el 26 de octubre de 1984 donde Hulk Hogan venció a Big John Studd.

En su autobiografía Hollywood Hulk Hogan, y en varias entrevistas (como en el DVD The Self-Destruction of the Ultimate Warrior), «El Inmortal» revela:

“Estábamos en Kansas City, y alguien vino al vestuario y dijo: ‘¡Harley Race está aquí con una pistola!’ Yo pensé, ‘Oh, Dios mío’. Estábamos invadiendo su territorio y él era como el rey allí. Pero cuando entró al vestuario, me acerqué, le ofrecí la mano y le dije: ‘Es un honor conocerte’. Él me dijo algo como: ‘Te respeto por lo que estás haciendo’. Terminamos fumando un cigarro juntos.”

Siendo palabras de Hogan debemos tomarlas con pinzas -en especial que hubiera realmente un arma presente; aunque algunas personas como Ric Flair o Jim Cornette han dicho que «eso era muy de Harley»– pero el incidente sí que habría ocurrido de verdad. Race lo trata brevemente en su propia su autobiografía King of the Ring: The Harley Race Story así como lo hizo en otras ocasiones:

«Sí, fui a ver qué estaban haciendo en Kansas City. No era personal con Hogan. Yo estaba defendiendo lo que era mío.»

No hay una grabación ni testigos oficiales que confirmen con precisión cada detalle, y como suele pasar en la lucha libre, la historia ha sido adornada con el tiempo. Pero sí, es ampliamente aceptado que ocurrió un incidente con Harley Race armado confrontando a Hulk Hogan, aunque probablemente no con intención de lastimarlo sino únicamente intimidarlo. En un artículo en The New York Post, David Shoemaker, responsable del documental de Vince McMahon en Netflix, apunta:

«Supuestamente, Hulk Hogan estaba en el vestuario cuando un luchador local llamado Harley Race irrumpió. Race se acercó a Hogan, que estaba sentado, y le dio un puñetazo, tirándolo al suelo. Cuando Hogan, medio avergonzado, dijo que le sorprendía que Harley no llevara un arma, Race metió la mano en su chamarra y sacó un revólver .38 Special. Nadie resultó herido, pero Race dejó claro su punto. Más tarde, Hogan afirmó que Race incluso intentó prender fuego al ring de la WWF, aunque Race lo negó. Como la mayoría de los promotores regionales, Race perdió mucho dinero cuando la WWF tomó el control, y para recuperar lo perdido, terminó trabajando para McMahon apenas un par de años después del incidente con el arma».

Por otro lado, Harley Race terminaría trabajando en la WWE solo dos años después.