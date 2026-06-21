Harley Cameron vs. Marina Shafir, lucha agregada al cartel de AEW Dynamite del 24 de junio 2026

El próximo episodio de AEW Dynamite se presentará el 24 de junio 2026 en el Rio Rancho Events Center en Rio Rancho, Nuevo México, (anteriormente llamado Santa Ana Star Center), coliseo con capacidad para 7,500 aficionados.

► En el episodio de AEW Dynamite del 17 de junio vimos:

Kenny Omega venció a Tony Nese (*) Brodido (Brody King y Bandido) vencieron a Death Riders (Jon Moxley y Daniel García) (***) TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Mercedes Moné vs. Hazuki (****) MJF, Kazuchika Okada, Kyle Fletcher, Andrade, Kevin Knight y Jake Doyle vencieron a Mark Briscoe, Darby Allin, Konosuke Takeshita, Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong (*** 1/2)

► Cartel actualizado AEW Dynamite 24 de junio 2026

La división femenil de AEW continúa su camino hacia la coronación de una nueva Campeona TBS, y este miércoles Harley Cameron y Marina Shafir se enfrentarán en un combate clasificatorio para el próximo Survival of the Fittest Match. La ganadora avanzará a la lucha decisiva que determinará a la nueva monarca.

Para Harley Cameron, esta es una oportunidad de consolidar su crecimiento como competidora individual. Tras el final de su exitoso equipo con Willow Nightingale, Cameron ha enfocado todos sus esfuerzos en destacar por cuenta propia. Además, ha dejado claro que desea conquistar el Campeonato TBS en honor a su amiga Willow, lo que añade una motivación extra a este importante compromiso.

Sin embargo, enfrente tendrá a una de las rivales más duras de toda la división. Marina Shafir se ha ganado una reputación como una luchadora implacable, especializada en castigar físicamente a sus oponentes y dominar los intercambios cuerpo a cuerpo. Su experiencia dentro de los Death Riders la ha convertido en una amenaza constante cada vez que sube al ring

El enfrentamiento será intenso en el que Harley Cameron intentará seguir construyendo su carrera como luchadora individual, mientras Marina Shafir buscará demostrar por qué es una de las competidoras más temidas de AEW. Con un lugar en el Survival of the Fittest en juego, ambas tienen mucho que ganar y nada que reservarse

Death Riders vs. Místico y Brodido

Jack Perry vs. Zack Sabre Jr.

Swerve Strickland vs. Daniel Garcia

Will Opsreay vs. El Phantasmo

SURVIVAL OF THE FITTEST MATCH: Harley Cameron vs. Marina Shafir