Harley Cameron, otra «All Elite» en EVE

Lo hemos dejado claro en nuestros particulares Premios SÚPER LUCHAS de 2025: Pro-Wrestling: EVE es una de las promotoras del año. Y en buena parte, por su productiva alianza con AEW.

Un «crossover» que no se detiene. A las implicaciones de Jamie Hayter, Kris Statlander (actual Campeona Internacional EVE), Nyla Rose, Queen Aminata, Billie Starkz, Julia Hart, Skye Blue y Willow Nightingale, ahora le sigue la de Harley Cameron, Campeona Mundial de Parejas AEW junto con Nightingale, quien nunca antes ha competido bajo los focos de EVE.

Y Cameron debutará en el evento estrella de la promotora, Wrestle Queendom, a celebrarse el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) desde el indigo at the O2 en Londres (Inglaterra), donde EVE podría batir su récord de asistencia. Por el momento, sólo se ha anunciado su presencia, sin mayores detalles sobre rival o rivales.

Recordemos, Cameron y Nightingale se estrenarán como monarcas mañana en AEW Worlds End 2025, defendiendo sus correas ante Mercedes Moné y Athena.

► Cartel de Wrestle Queendom VIII

He aquí todo lo anunciado hasta ahora para Wrestle Queendom VIII.

CAMPEONATO INTERNACIONAL EVE: Kris Statlander (c) vs. Charlie

Implicaciones de Harley Cameron y DASH Chisako

