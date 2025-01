Harley Cameron: «Le debo mi carrera a Tony Khan»

La todoterreno -lo mismo lucha que canta, acompaña o hace comedia- de AEW Harley Cameron comenzó su carrera en la lucha libre en 2022. Ya entonces estaba trabajando en la casa Élite. Pero también en SHINE o WrestlePro. En 2023 lo hizo en World Series Wrestling o Big Time. Y en 2024, estando enfocada en «Where The Best Wrestle», fue vista en ROH o Maple Leaf Pro. No tiene mucha experiencia pero sí ha saborado una parte de la escena de la lucha libre de Estados Unidos.

► El mejor jefe del mundo

Y no ha encontrado un jefe tan bueno como Tony Khan. En una reciente entrevista con Rick Ucchino en The Takedown de Sports Illustrated, Harley se deshace en elogios hacia él:

«Todos los días que estoy en AEW, entreno. Antes de las grabaciones, llego temprano al ring y entreno. Vuelo a casa, bajo del avión y voy a Flatbacks. Voy al ring de AEW un lunes. Participo en todos los seminarios que puedo en el mundo. Creo que simplemente me sentí cómoda porque siempre estoy en el ring. Y esa es la única vida que tengo: estar en ese ring. En nuestra empresa, te contratan cuando te has establecido como luchadora, y siento que ese no fue mi caso. Le debo mi carrera a Tony. Me está permitiendo hacer cosas y me está dando visibilidad, y estoy muy agradecido con él. Es el mejor jefe del mundo.»

¿Qué opinas de Harley Cameron? ¿Y de Tony Khan?

En 2025, Harley Cameron todavía no ha tenido ningún combate. Pero en la misma entrevista también comentaba:

«Creo que aún no he mostrado todas mis capacidades y estoy emocionada por lo que viene en el futuro, porque siento que solo hemos visto la punta del iceberg. Las cosas más fuertes que tengo bajo la manga todavía están por llegar».