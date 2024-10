Harley Cameron: «AEW no esperaba mi relación con Saraya»

Junto a la ex campeona del mundo Saraya, Harley Cameron ha encontrado quizá sus mejores tiempos en AEW. Una vez tuvo cierta presencia en la programación como integrante de QTV. Pero realmente ha sido desde que tomó el lugar tanto de Toni Storm como de Ruby Soho en The Outcasts al lado de «The Anti-Diva» que ha logrado dar un paso más.

► Harley Cameron y Saraya juntas en AEW

Durante una reciente entrevista con Justin Dhillon en Casual Conversations with The Wrestling Classic, la luchadora explicaba cómo ha sido su asociación hasta ahora:

«QTV obviamente llegó a su fin. Hasta ese momento, aún no había luchado, y he tenido la suerte de que se me diera la oportunidad de mostrar mi personalidad y mi ética de trabajo hasta cierto punto, pero me puse a pensar, ‘Bueno, ¿qué puedo hacer para mantener el impulso?’. Decidí filmar algunos segmentos en casa en mi propio tiempo y proponer algunas cosas e ideas para una transición de personaje. Realmente me gustan Saraya y Ruby. Primero que nada, han sido personas a las que admiraba y que me inspiraron a entrar en la lucha libre.

«Así que recuerdo la conversación que surgió. Algunas personas tenían ideas aquí y allá, pero un día todos simplemente hablamos de que tal vez podría unirme a ellas, y tenían algunas ideas de historia que necesitaban a alguien que se integrara. No creo que esperara que se consolidara de esta manera, porque creo que el plan inicial era incluirme, pero no sé si iba a ser una incorporación sólida en el grupo. Luego, simplemente tuvimos una química fantástica juntas, a todos pareció gustarles, y así se quedó.

«Es muy, muy genial ahora porque simplemente adoro a Saraya, y ella es maravillosa. Estoy aprendiendo mucho trabajando con ella, ¿sabes? Ella es una de las grandes. No me lo creo, estar literalmente a su lado, porque solía verla e inspirarme. Es como, ‘Dios mío, estoy junto a ti.’ Es muy genial.»