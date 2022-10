Happy Corbin tendría un cambio drástico de personaje

Hace poco más de un mes en SmackDown, Happy Corbin perdió un combate contra Shinsuke Nakamura. Después de la derrota, una limusina blanca se acercó a Baron Corbin en el backstage, y se escuchaba una voz similar a la del miembro del Salón de la Fama WWE, JBL, quien le pidió que se subiera a la misma, lo cual ocurrió. Dado que no lo hemos visto hasta el momento, es posible que Corbin pudiera regresar con un nuevo cambio en su personaje.

► Baron Corbin agradece a Triple H por ayudarlo en su desarrollo

Durante una entrevista en Johnny Dare Morning Show, Baron Corbin fue sincero sobre el hecho de trabajar con Triple H, a quien le dio gran crédito por cómo trabajó durante sus días en NXT, afirmando también que The Game siempre estaba buscando agregar más ventaja a su personaje.

“Es un tipo que, cuando llegué a NXT, era un tipo que realmente me atrapó y me ayudó a desarrollarme y crear quién era yo. Mi primera entrada, trajo toda esa vibra de motocicleta, esa música rock drudy donde entré, y tenía focos sobre mi cabeza. Esa fue toda su visión. Es genial tenerlo de vuelta porque ahora ha tomado lo que he estado haciendo y dice: ‘¿Cómo podemos devolverte más ventaja? ¿Cómo te hacemos un poco más rudo otra vez?’ Se siente bien tener eso”.

Desde su debut en el elenco principal, Baron Corbin ha sufrido múltiples cambios de personajes. Desde su personaje de «Lobo solitario», pasando por uno de apariencia corporativa, hasta el personaje actual de Happy Corbin, y con todos ha podido sacar el máximo provecho en cada una de sus rivalidades. Ahora habrá que esperar qué nuevo personaje podría interpretar en el futuro.